Погода в Ростове-на-Дону 26 — 28 февраля 2021 года: снегопад вернется в последние дни месяца

В Ростове-на-Дону ожидается мокрый снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону 26 — 28 февраля 2021 года: публикуем прогноз до конца месяца. Чего ждать в последние дни месяца, сообщили в донском Гидрометцентре.

26 февраля в Ростове-на-Дону пройдет мокрый снег. Местами будет срываться дождь. Ночью и утром туман, гололедица. Температура ночью: минус пять — минус семь градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс трех — плюс пяти градусов.

27 февраля существенных осадков не ожидается. Утром и днем — небольшой дождь. Ночью и утром город накроет туман. Ночью температура может достигать от нуля до плюс двух градусов, днем — от плюс трех до плюс пяти градусов.

28 февраля в Ростов-на-Дону вернутся мокрый снег с дождем. В ночное время столбик термометра покажет ноль — минус два градуса, днем: плюс два — плюс четыре градуса. Утром будет ветрено. Возможны порывы ветра до 12 — 14 метров в секунду.

АЛЛО!

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