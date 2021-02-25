Инспекторы Россельхознадзора обнаружили на ярмарке в Удмуртии партию колбасы, зараженной африканской чумой свиней. Колбасу уничтожили на глазах хозяина. «КП» выяснила, представляет ли такая продукция опасность.Колбасу из Ростовской области на ярмарку «Яркая зима» в Удмуртию привез липецкий предприниматель. На его развале, среди прочего, продавались полукопченые колбаски «Домашние с чесночком». У предпринимателя не оказалось нужных для продажи документов, поэтому инспекторы направили пробы товара в лабораторию.- По результатам исследований в колбасе обнаружен геном вируса африканской чумы свиней, – рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.На следующий день партию колбасок – около 30 килограммов – уничтожили. Происходило это на территории предприятия, занимающегося утилизацией вторсырья. И в присутствии инспекторов и владельца, пояснили в надзорном ведомстве.«Чумную» колбасу делают не только в Ростовской области. Такую продукцию находили на мясокомбинате в Туапсе (Краснодарский край). В Ростове АЧС как-то обнаружили в продукции из Калужской области.ЧЕМ ОПАСНА «ЧУМНАЯ» КОЛБАСА?Люди африканской чумой не заражаются, даже если их работа – кормить и убирать за свиньями. И возбудитель заболевания даже в сыром мясе опасности не представляет.- Для человека это заболевание не опасно. Другое дело – свиньи. Для них АЧС смертельна, – рассказал «КП» источник в Россельхознадзоре.Вирусы АЧС или их фрагменты оказываются в колбасе – или в других продуктах – в том случае, если их делали из мяса больного животного. Если сорт колбасы не предполагает долгой термической обработки, то вирус может стать причиной заражения. Объедки, упаковка могут попасть на частное подворье. А дальше – уже после того, как домашние свиньи заразятся – вирус может распространиться по региону, пояснил специалист.Вспышка заболеваемости АЧС произошла в южных регионах России во второй половине 2000-х. Считается, что заболевание занесли в РФ дикие кабаны из Грузии. Вирус выкашивал поголовье даже в крупных защищенных хозяйствах. Затем от АЧС стали гибнуть животные в хозяйствах Центрального округа. В позапрошлом году заболевание зарегистрировано в Амурской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.