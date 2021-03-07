Звонят, чтобы довести до истерики: что движет телефонными лже-террористами, как реагировать

Даже на заведомо ложные звонки об акте терроризма реагируют сразу и следователи, и полиция, и кинологи Фото: Иван МАКЕЕВ

В райцентре Донецк (Ростовская область) полицейским пришлось эвакуировать учеников и преподавателей местной школы после электронного письма с угрозами. В письме неизвестный злоумышленник сообщал, что якобы минировал здание, заодно он требовал миллион украинских гривен. К счастью, сообщение оказалось ложным. В прошлом году после звонков о минировании несколько раз эвакуировали аэропорт Платов. Что движет электронными и телефонными лже-террористами и что их ожидает в случае поимки "КП - Ростов" рассказали в донском полицейском главке.

Электронное письмо с угрозами на прошлой неделе пришло директору школы в Донецке - небольшом райцентре возле границы. Скорее всего, "шутник" ошибся городами. В тот же день такие же письма получили руководители школ в другом Донецке - столице донецкого региона, с которым граничит Ростовская область. Тем не менее полицейские обязаны были отреагировать на сообщение. Из школы экстренно эвакуировали более 600 человек - учащихся и персонал. Все коридоры, учебные помещения, спортзал проверили полицейские и ведомственные кинологи. Учебный день был сорван, на вызове работали 20 сотрудников МВД, от обычной работы отвлекли пожарных и медиков скорой помощи.

ПРАНКЕРЫ ВЫВОДЯТ НА ЭМОЦИИ

Лже-террористам на трату бюджетных денег, срыв учебы или отмену рейсов, разумеется, наплевать. Их цель - эмоциональная реакция тех, кто оказался в сложной ситуации, считают специалисты ГУ МВД по Ростовской области.

- Телефонное хулиганство - это общее и обывательское понятие. Оно охватывает и детские безобидные шалости по телефону, и заведомо ложные сообщения, например, о террористическом акте. Сложно найти человека, которого хоть раз в жизни не донимали телефонные «шутники». Но сейчас, когда мобильная связь стала быстрой и доступной, телефонных хулиганов, или, как они себя называют, пранкеров (от английского prank — «выходка», «шутка») становится все больше. Основная цель пранкеров – получение со стороны жертвы ответной реакции: состояния гнева, истерики, - убеждены специалисты полицейского ведомоства.

- Отметим, за подобные действия (розыгрыши пранкеров, не содержащие угроз - прим. ред.) в законодательстве наказание не предусмотрено. Вместе с этим, в уголовном кодексе РФ есть статья 213 «Хулиганство», а в КоАП РФ - статья 20.1, устанавливающая наказание за мелкое хулиганство, - пояснили в полиции.

СУРОВЫЕ МЕРЫ

- Правоохранительные органы и специальные службы мгновенно реагируют на все эти звонки, даже если они слышат в трубке детский голос и понимают, что сообщение будет ложным, - продолжили в пресс-службе полицейского главка.

Все проверки по таким звонкам отнимают массу времени у работников госструктур. На место предполагаемого теракта всегда выезжают не только полицейские, но и следователи, спасатели, кинологи, пожарные.

В случаях с ложными сообщениями о бомбе закон предусматривает уже серьезные санкции.

- Виновным грозит ответственность, предусмотренная статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В качестве наказания за такое ложное сообщение закон устанавливает штраф до 250 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы или ограничение свободы до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. В случае, если сообщение о готовящемся теракте повлекло тяжелые последствия или крупный ущерб, то законодатель предусмотрел наказание в виде штрафа до миллиона рублей, либо лишения свободы до пяти лет, - прокомментировали в ведомстве.

А еще полицейские пояснили, что делать, если вас лично донимают телефонные хулиганы. Не стоит поддаваться на провокации, лучше предупредить хулигана об ответственности. Если после разговора по телефону не достигнут положительный эффект, и звонки продолжаются, специалисты рекомендуют обращаться в МВД.

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