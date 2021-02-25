В поселке Чалтырь, в нескольких километрах от Ростова-на-Дону, сначала местные жители, а потом зоозащитники нашли автофургон, в котором не менее месяца живут трое львиц из цирка-шапито. Фура стоит возле частных домов, без освещения и отопления. Циркачи оказались разбросаны по стране из-за пандемии, не имеют постоянного заработка. И, хотя в дело вмешалась полиция, пока не ясно, как сложится судьба животных.На необычный фургон на одной из улиц Чалтыря возле промзоны сначала обратила внимание ростовчанка, приехавшая в пригородный поселок по делам. Возле фуры с цирковой вывеской «Тайна львиц Танзании» сидел привязанный доберман, собака выглядела исхудавшей. Женщина покормила собаку и на обратном пути вернулась к фургону. Человек, представившийся хозяином, стал ей грубить и запер собаку. А на следующий день женщина выяснила у жителей окрестных домов и работников промзоны, что автофургон стоит на улице около месяца. И что, якобы, в нем находятся... три львицы. Ростовчанка разместила несколько постов с просьбой о помощи в соцсетях. На призыв откликнулись волонтеры и кинолог из Чалтыря.МИНУС 12, БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯСегодня вечером к фургону приехали полицейские, в фургоне действительно были животные. Владелец фуры пояснял, что кормит львиц раз в день, рассказал один из очевидцев - житель Чалтыря. Ни освещения, ни отопления в фуре не было. Накануне в Ростове и округе ночью температура опускалась до минус 12 градусов. Оказалось, что владелец фуры с женой и ребенком снимают жилье в Ростове.- Возле фуры собралась толпа. И журналисты были, и местные жители. Меня волновало будущее собаки. Я уговорила отдать добермана, эта порода – мой профиль, – рассказала «Комсомольской правде – Ростов» местная жительница, кинолог Лариса.Кобель, по ее словам, хорошо себя чувствует, хотя его, скорее всего, кормили не досыта. В дальнейшем кинолог хочет показать собаку ветеринару и выяснить, откуда породистый пес родом.ЦИРКАЧЕЙ РАСКИДАЛОУ циркового шоу, использовавшего вывеску «Тайна львиц Танзании», есть свои страницы в соцсетях. Бродячий цирк выступал в ноябре и декабре прошлого года в Бугульме и Зеленодольске (Татарстан). Судя по фото, в представлениях участвовали как минимум четыре львицы и питон. Женщина, ответившая по контактному номеру, сначала заявила, что не имеет к ростовской находке никакого отношения. А затем добавила, что цирковых артистов раскидало по стране «из-за пандемии».В региональном МВД пока не комментируют ситуацию официально, хотя подтверждают, что полицейские выясняют, кто владелец животных и почему их содержат в неподходящих условиях.Волонтеры уже звонили в ростовские цирк и зоопарк, чтобы специалисты осмотрели животных. Хотя ближайшую ночь львицы, скорее всего, проведут в фургоне.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Уши зажили, а рана в душе осталась»: спасти пса от гибели пытается сердобольная жительница ШахтБеднягу выбросили на улицу прежние хозяева, и теперь он всем мешает (подробнее)