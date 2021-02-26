В Азовском море все чаще встречается амурский чебачок. Ученые называют рыбу «пришельцем с востока», ведь когда-то она обитала только на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В Азово-Черноморском филиале всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии говорят, когда-то случайный обитатель начал нереститься в лиманах.Больше всего чебачков обитает в лиманах Золотые ворота, Круглый и Дончиков. Ученым удавалось поймать небольших — размером от 45 до 66 миллиметров и массой около трех граммов. Вообще, длина этой рыбы из семейства карповых может доходить до 15 сантиметров.Среди пойманной рыбы было много самок с гонадами. Теперь амурский чебачок не просто обитает в Азовском море, но и активно размножается. При этом изначально он обитал только в пресных водах — реке Амур, а также в водоемах Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и острова Тайвань. Ученые полают, что в Азовское море чебачок попал случайно. Но теперь активно обживается и в соленой воде.— Амурский чебачок в последние годы стал осваивать не только пресные, но и осолоненные водоемы, в частности, азовские лиманы. В условиях обмеления лиманов, увеличения их зарастаемости этот неприхотливый «пришелец с востока» активно занимает освобождающиеся экологические ниши», — говорит заведующий сектором азовских лиманов отдела «Краснодарский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО Виктор Петрашов.Однако такая экспансия «восточного пришельца» грозит и негативными последствиям. У другой рыбы появился новый конкурент в питании. Кроме того, чебачок потребляет икру и личинок аборигенных рыб. Чебачок быстро размножается — самки выметывают несколько порций икры за сезон, а самцы охраняют кладки икры. Ученые внимательно следят за распространением рыбы.