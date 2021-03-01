В период пандемии рынок недвижимости в Ростовской области продолжал активно развиваться. В 2020 году у россиян появились новые возможности приобрести комфортное жилье. Главным инструментом стала ипотека, ставки по которой снизились почти до минимума.Можно ли выгодно приобрести жилье в этом году? Какие программы ипотеки доступны прямо сейчас? Стоит ли ожидать роста цен на недвижимость? На эти и другие важные вопросы эксперты ответили в ходе онлайн круглого стола «Тенденции рынка жилой недвижимости 2020 - 2021. Ипотека как необходимый инструмент покупки жилья».ИПОТЕКА ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСАДиректор по продажам группы компаний «Интеко» Павел Лепиш говорит, что для всех застройщиков год стал нестандартным. В апреле застройщики и их клиенты заняли выжидательную позицию, но позже спрос и продажи снова начали расти. По словам эксперта, это во многом заслуга поддержки государства.- Правительство сразу приняло ряд мер по поддержке строительной отрасли и ипотечных заемщиков. Свои программы ипотечного кредитования предложили банки. Нужно также отметить действия регулятора. Центральный банк снижал ставку и сохранял ее сниженной, - поясняет Павел Лепиш.Снижение ставки привело к увеличению числа ипотечных сделок. Павел Лепиш отмечает, 2020 год стал лучшим годом с точки зрения ипотечного кредитования. Так, в группе компаний «Интеко» отмечается рост на 8 - 10%. При этом выгодными условиями воспользовались не только желающие купить новое жилье, но и предприниматели.- Предприниматели не стали покупать недвижимость по 100% оплате, а приняли решение взять часть в кредит. Они не стали извлекать деньги из бизнеса, оставили какую-то страховочную сумму на расчетных счетах. Таким образом, кто-то решился на покупку нового жилья, а кто-то увидел дополнительный инструмент для совершения покупок, - говорит спикер.НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИЗаместитель председателя правления АСО «Комстрой» Станислав Ковалевский подтверждает, что число ипотечных сделок выросло. По данным компании, их доля в общем объеме в 2020 году составила 65 - 70 %. Однако Станислав Ковалевский считает, продажи жилья выросли не только благодаря поддержке ипотечного кредитования. После самоизоляции поменялось отношение к своему жилью. Если раньше люди не проводили дома много времени, то сейчас дом стал и офисом, и местом досуга.- Появился спрос на квартиры небольшой площади, но с богатым функционалом. Важно не количество квадратных метров, а планировка жилья. Кроме того, люди стали больше обращать внимание на инфраструктуру. Это касается не только самых необходимых условий, но и возможностей для досуга. Чтобы можно было хорошо провести время, не выходя за пределы жилого комплекса, - поясняет Станислав Ковалевский.Возросла привлекательность частных домов. После самоизоляции многие захотели сменить квартиру на частный дом. Генеральный директор группы «ИНПК» Вадим Щербак говорит, что в 2020 году компания завершила продажи домов и участков в коттеджном поселке «Сквер». Законтрактовано 50 строящихся домов в коттеджном поселке «Донской».- С одной стороны, это результат нашей деятельности в области маркетинга, правильно построенные продажи. Но я понимаю, что сыграл роль и отложенный спрос, накопившийся за самоизоляцию. Человеку с семьей пришлось несколько месяцев находиться в закрытой квартире. После самоизоляции люди захотели выехать в свой дом с участком, чтобы такая ситуация не повторилась, - говорит Вадим Щербак.ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИБанки также отмечают увеличение спроса на ипотеку. Так, более 9 тысяч ростовских семей в 2020 году оформили в ВТБ кредиты для покупки недвижимости на сумму более 17,5 млрд рублей. Это на 50% больше по объему выдач, чем годом ранее. Одним из катализаторов роста рынка жилищного кредитования выступила госпрограмма, запущенная в разгар пандемии.- Ипотека задает вектор развития жилищного строительства, поддерживает потребительский спрос. В 2020 году, в момент введения режима самоизоляции, правительство своевременно отреагировало на кризисную ситуацию, которая повлияла на работу застройщиков и покупательскую активность. Это стало одним из главных стимулов, позитивно сказавшихся на стабилизации экономики и рекордных показателях ипотечных продаж, - отмечает заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев.Сейчас в ВТБ по льготной ставке 6,1% выдается каждый третий кредит. За год в региональном офисе банка было проведено по субсидируемой ипотеке более 3 тысяч сделок на общую сумму 5,7 млрд рублей. Эксперты ВТБ прогнозируют, что объемы выдач в 2021 году будут на уровне прошлого года. Они подчеркнули, что обладают всеми необходимыми ресурсами, чтобы удовлетворить потребности ростовчан в полной мере.Планомерное снижение ключевой ставки ЦБ и улучшение условий по текущим ипотечным программам отразились в прошлом году и на росте интереса со стороны населения области к рефинансированию действующей ипотеки. По словам Максима Алексеева, пятая часть клиентов ВТБ снизили ставку по текущему жилищному кредиту (от числа новых выдач). Сумма выдач превысила 3,6 млрд рублей. Доля в общем объеме ипотечных продаж банка в донском крае по сравнению с 2019 годом увеличилась на 70%. С января по декабрь 2020 года спрос на рефинансирование вырос в 2,5 раза.- Рефинансирование снижает нагрузку на бюджет. Согласно данным Центрального банка, в 2019 году платежи забирали 30% бюджета домохозяйств. По итогам 2020 года нагрузка снизилась до 25%. Эта тенденция будет продолжаться, - комментирует заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев.В филиале «Южный» банка «Открытие» объем ипотечных кредитов составил 1,7 миллиарда рублей. Число таких сделок увеличилось на 32%. В банке собираются и дальше развивать льготные программы.- Ключевая среди них - «Госпрограмма 2020». В этом случае ставка по кредиту составляет 5,85%. Кроме того, растет популярность программы «Семейная ипотека». Воспользоваться ею могут семьи, у которых после 1 января 2018 родился второй и последующий ребенок. Ставка по этой программе составляет 4,65%, - рассказывает директор центра ипотечного кредитования филиала «Южный» банка «Открытие» Денис Погадаев.Он считает, что ипотечные кредиты стали популярнее еще и благодаря росту финансовой грамотности. Люди теперь не просто берут займы, но рассчитывают, какие деньги использовать для покупки, а какие лучше сохранить или использовать для других целей.ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ БЕЗ ВИЗИТА В БАНКСтандартный пакет документов для оформления ипотеки остался прежним: анкета, паспорт, справка о доходах, копия трудовой книжки. При этом подать их можно в режиме онлайн. В Абсолют Банке процесс цифровизации «ускорил» ипотеку еще в 2018 году.- Сегодня мы даем решение по кредиту в срок от 15 минут. Если все документы по квартире готовы, то сделку можно провести уже на следующий день, а в среднем по рынку от подачи заявки до сделки может пройти 2-3 недели. Почти 90% наших заемщиков в Ростове-на-Дону при подаче заявки на ипотеку обходятся без визита в офис банка, - рассказывает руководитель Абсолют Банка Елена Водяницкая.В кредитной организации действует Flex price. Если клиент выходит на ипотечную сделку не позднее 25 дней с момента одобрения жилищного кредита, то получает скидку по ставке в размере 0,25%. По словам Елены Водяницкой, в январе доля сделок по акции Flex Price в Ростове-на-Дону достигла 65%.В 2020 году в ВТБ прошла первая сделка, которая вообще не потребовала посещения клиента. Заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев рассказал, что предварительное решение по ипотеке заявитель может получить меньше, чем за минуту. В банке работают над усовершенствованием работы с дистанционными обращениями.- Главная тенденция заключается в том, чтобы сделать процесс получения кредита максимально комфортным. Предварительные решения у клиентов появляются в течение 30 секунд. Подавляющая часть клиентов выбирает именно данный канал - это быстро и удобно. В четвертом квартале 70% заявок на ипотечные кредиты поступили через интернет, - говорит Максим Алексеев.В ПСБ также значительно ускорен процесс оформления кредитов. Так, недавно банк запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья, как говорит руководитель ипотечного центра Ростовского офиса ПСБ Мария Цапко. Благодаря сервису потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае одобрения клиент получает смс-уведомление, а посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки.Кроме того, ПСБ является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. Поэтому кредит для военных одобряется в течение получаса.Если говорить о банке в целом, эксперт поделилась, что за 2020 год ПСБ нарастил выдачу ипотечных кредитов по гражданской ипотеке на 87%, опередив общерыночные темпы. В сегменте ипотеки на новостройки объем выдач удвоился.При этом, как отмечает Мария, в прошлом году клиенты не стремились досрочно погасить кредиты. В среднем срок выплаты жилищного кредита остался прежним - десять лет. По ее словам, в силу низких ставок многие хотели вложить средства в новые финансовые инструменты, в том числе покупку недвижимости.Благодаря низким ставкам ПСБ у многих ростовчан появилась возможность улучшить условия проживания, приобрести более комфортное жилье.- Так, например, ставка по семейной ипотеке составляет 4,5%, а в ПСБ - 3,99% для бюджетников, госслужащих - зарплатных клиентов банка. Это минимальная ставка, которая открыла для многих жителей Ростовской области новые возможности. Кроме того, по программе семейной ипотеки уже имеющийся кредит можно рефинансировать под аналогичную низкую ставку, - объясняет Мария Цапко.ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ЦЕНЫ?В этом году цены на недвижимость увеличились. Тем не менее, эксперты прогнозируют: рынок недвижимости продолжит рост.В 2020 году цены на недвижимость увеличились. По словам управляющего филиалом «Южный» банка «Открытие» Игоря Нестерова, подорожание в Ростове-на-Дону составило 6 - 9%. В текущем году стоимость жилья подрастет примерно так же - на 6 - 8%. Что касается выдачи ипотечных кредитов, то рост продолжится, но темпы его сократятся.- Тенденции года прогнозировать сложно, но такого роста, как было в 2020 году, не произойдет. Мы предполагаем, что в Ростовской области рост составит не менее 10%. Более точный прогноз можно будет дать ближе к концу второго квартала, - отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в Ростовской области.Наряду с этим все большую популярность будут приобретать возможности удаленного оформления кредитов.- Главный тренд 2020 года - рост популярности цифровых каналов. Особенно это проявилось в последнем квартале, когда каждая третья одобренная заявка на получение ипотечного кредита подавалась жителями Дона удаленно, - говорит Игорь Нестеров.Он также считает, что спрос на комфортное жилье сохраняется.ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЕМЬИРуководитель Абсолют Банка предполагает, что в ближайшие месяцы банки не будут снижать ставки по жилищным кредитам. Центральный банк уже третий раз подряд удерживает ключевую ставку на уровне 4,25% - сейчас это один из главных ориентиров рынка. Банки, которые планировали скорректировать условия по ипотечным программам, уже сделали это.Так, в Абсолют Банке ставка по стандартным программам ипотечного кредитования начинается от 7,84% годовых. Разница с госпрограммой льготной ипотеки составляет всего 1,34%. Кроме того, есть более выгодные предложения для семей с детьми.- Мы снизили ставку по программе «Детская ипотека» до 5,49% годовых на весь срок кредита. Наш банк - один из немногих в регионе, который разрешает использовать материнский капитал как часть первоначального взноса. Мы видим, что на программу растет спрос. Доля сделок по «Детской ипотеке» выросла вдвое - до 15%, - рассказывает Елена Водяницкая.По ее словам, увеличение выдач по семейной ипотеке сдерживают высокие цены на квартиры в новостройках. Средняя цена однокомнатной квартиры в феврале 2021 года достигла 2,53 млн рублей. Стоимость «двушки» - 3,9 млн рублей, а трехкомнатной квартиры - 5,3 млн рублей.Кроме того, в Ростове-на-Дону сохраняется высокий спрос на дома с земельными участками. Абсолют Банк также дает ипотеку на такой тип недвижимости - каждый такой случай банк рассматривает в индивидуальном порядке. Сегодня доля таких сделок составляет 10%.- Распространение госпрограммы семейной ипотеки на дома с землей вызвало бы интерес у заемщиков с детьми, но строить прогнозы относительно объемов выдач преждевременно. Такая недвижимость стоит в среднем 6,5-9 млн рублей. Значит, потенциальным заемщикам потребуется большая сумма для первоначального взноса, как и большая сумма кредита, - поясняет руководитель Абсолют Банка.Елена Водяницкая признает, что сейчас ипотека - необходимый инструмент для покупки недвижимости - как квартиры, так и частного дома. Об этом говорят цифры - более 70% сделок с жильем в Ростовской области идут с использованием заемных средств. Без ипотеки рынок недвижимости просто не смог бы развиваться.Тем временем ВТБ упростил оформление ипотеки для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал. Теперь им фактически не требуется первоначальный взнос по ипотеке.- Раньше при использовании материнского капитала для первоначального взноса клиенту необходимо было дождаться перечисления средств из Пенсионного фонда России, чтобы приобрести жилье. Теперь ВТБ готов сразу до 100% осуществить расчет с продавцом или застройщиком из кредитных средств, а сумма материнского капитала после его получения будет направлена в счет погашения кредита, - резюмировал Максим Алексеев, заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области.