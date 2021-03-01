Кто бы знал, что безобидный обзвон клиентов сотрудниками банка, может привести к целой детективной истории.ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ ВСКРУЖИЛИ ГОЛОВУБанкиры регулярно обзванивают потенциальных клиентов, предлагая им кредитные карты с хорошим лимитом. А в придачу - доставку такой карты с курьером, по адресу, который клиент назовет. Очень удобно – не надо никуда ехать, посещать офисы, собирать документы. Звонок с таким предложением поступил и 54-летнему ростовчанину Сергею Гаврилову (имя и фамилия изменены, - прим. автр.). Услышав, что ему вот так вот просто одобрена сумма в 300 с лишним тысяч рублей, простой менеджер поддался искушению. И почти сразу же назначил встречу сотруднику банка в одном из торговых центров на Западном.Вот только прихватил с собой не свой настоящий паспорт, а другой. Документик, как позже выяснится, он по случаю купил у незнакомцев через Интернет. Мол, увидел объявление, о том, что такие продаются и рискнул. Тем более, что и нужно-то было совсем ничего: выслать деньги и фотографии. А взамен - новенькое удостоверение личности, с его фото и чужим именем Владимир Кузнецов.КУРЬЕР ПОДМЕНЫ НЕ ЗАМЕТИЛКто такой москвич Кузнецов, где он теперь, реальный ли вообще человек? Эти вопросы ростовчанина совершенно не интересовали. Он просто отложил документ в шкаф до лучших времен. И вот, наконец, его час пробил!На встрече с курьером банка в гипермаркете Сергей и предъявил липовый паспорт. Представитель банка сравнил фото оригинала с документом, и уже через несколько минут был подписан кредитный договор. Так Гаврилов получил запечатанный конверт с картой, пин-кодом к ней и кредитным лимитом в 330 тысяч рублей. Мужчина никак не мог поверить своему счастью: как все оказалось просто!Почти сразу же он снял со счета 100 тысяч рублей. Деньги приятно шуршали в кармане и грели душу. А спустя еще через несколько дней обналичил оставшуюся часть суммы. Саму же карту \\"клиент\\" забросил подальше: возвращать деньги, да еще с процентами он не собирался! Пусть ищут Владимира Кузнецова и с него спрашивают…«СЮРПРИЗ» ОТ БАНКАМежду тем, Владимир Кузнецов, которому когда-то принадлежал этот паспорт, реально существовал. Документ у него украли вместе с барсеткой из салона авто. Со временем он получил новый паспорт, но даже представить себе не мог, что утерянный заставит его когда-то вздрогнуть.Произошло это, когда к нему пришла повестка явиться в суд. Тогда-то и выяснилось, что он должен одному из банков просто баснословную сумму - около 600 тысяч рублей, в которую вошли сумма кредита, проценты и штрафные неустойки.До хрипоты мужчина пытался доказать банкирам, что никогда не брал у них денег, а когда не докричался, отправился в полицию.СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ…Ростовские полицейские все же докопались до сути. Они подняли видеозаписи, которые велись в торговом центре и у банкоматов, где снимались деньги. Оказалось, что в это время настоящий Владимир Кузнецов был совершенно в другом месте за тысячу километров от Ростова. И человека, который провернул эту аферу, быстренько вычислили.Как сообщила старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, злоумышленнику было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Вину свою он признал. Как результат, полгода в колонии общего режима. А что касается потраченных им денег, то суд оставил за банком право подать гражданский иск об их возврате.ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.