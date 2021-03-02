Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 марта 2021: число зараженных дончан приближается к 73,5 тысячи

За сутки выздоровели 305 пациентов. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 93 человека. Всего в Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились еще 286 человек. Общее число инфицированных за весь период составило 73 315.

Новые случаи выявили в 35 городах и районах Ростовской области. Среди новых заболевших 29% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 37,1% зараженных — в возрасте от 46 до 65 лет. 23,4% — пенсионеры от 66 до 79 лет. 6,6% - старше 80 лет, 3,9% — дети.

В стационарах лечение получают 1 625 пациентов. 17 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких. 118 человек — на неинвазивных ИВЛ.

За последние сутки умерших от коронавируса не регистрировалось. За все время от ковида скончались 3 115 человек.

По последним данным, вылечились от ковида еще 305 пациентов. Общее число выздоровевших — 63 772 человека.

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