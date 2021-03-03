Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 марта 2021: число зараженных дончан перевалило за 73,5 тысячи

Жертвами коронавируса за сутки стали 14 жителей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 97 человек. Всего по Ростовской области, в том числе в донской столице выявили 282 случаев заражения. Общее число инфицированных составило 73 597.

Новые зараженные зарегистрированы в 44 городах и районах Ростовской области. 34,8% заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет; 33,3% — от 46 до 65 лет. 17,4% — пенсионеры от 66 до 79 лет; 7,1 — старше 80 лет; 7,4% — дети.

Лечение в стационарах получают 1 634 человека. Из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции. 114 госпитализированных — на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 14 зараженных коронавирусом. Это восемь женщин от 44 до 82 лет и шесть мужчин от 65 до 89 лет. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За сутки вылечились от ковида 319 жителей области. С начала пандемии выздоровели 64 091 пациент.

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