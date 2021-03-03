Погода в Ростове-на-Дону на 3 марта 2021: снег надвигается на донскую столицу

В среду в городе ожидается снег и мокрый снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 3 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского Гидрометцентра, ожидаются осадки и гололед.

Ночью в городе пройдет снег и мокрый снег. Утром возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.Температура воздуха составит минус один — плюс один градус. Днем столбик термометра поднимется до плюс четырех градусов. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Снег и мокрый снег пройдут в большинстве районов области. Ночью и утром местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью температура воздуха по донскому региону может достигать минус четырех — плюс одного градуса, при прояснениях — до минус шести градусов. Днем потеплеет до плюс одного — плюс шести градусов.