В Ростовской области завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Конкурсы WorldSkills Russia 2021 прошли на базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.- Из-за пандемии коронавируса впервые за шесть лет зрители не смогли присутствовать на площадках соревнований, - рассказывает директор учебного заведения Галина Григорьева. - Интерес к этому конкурсу растет с каждым годом. Мы начинали с проведения одной компетенции «Поварское дело», а на сегодняшний день на нашей базе их проходит уже двенадцать.Главным новшеством чемпионата 2021 года стало появление еще одной площадки. Впервые проходили соревнования в направлении «Кузовной ремонт». Традиционно участники состязались за первенство в «Администрировании отелей», «Графическом дизайне», «Геодезии», «Спасательных работах», «Ресторанном сервисе», «Поварском деле», «Холодильной технике и системах кондиционирования».Этой зимой в региональном чемпионате участвовали почти сто человек, приехавших в Новочеркасск из разных уголков Дона. Их работу оценивали 86 экспертов, часть из которых – обладатели специальных лицензий, приехавшие следить за соблюдением высоких стандартов конкурса.- Баллы за работу выставляются беспристрастно, согласно этике и уровню. Участие в этом конкурсе позволяет лучше отработать практические навыки, получить новые знания, а в случае победы стать финалистом, - говорит компатриот регионального чемпионата Татьяна Скоба. - Первое место в национальных соревнованиях позволяет попасть в сборную и в дальнейшем представлять Россию на европейском и мировом уровнях.Все эти достижения помогают выпускникам при трудоустройстве. Победа в этом конкурсе профессионального мастерства является преимуществом при трудоустройстве.ГОСТЕПРИИМСТВО И СФЕРА УСЛУГЖителей донского региона считают одними из самых гостеприимных. Туристический бизнес на Дону начинает все активнее развиваться. После окончания пандемии в Ростовскую область вновь начнут приезжать люди из других регионов России и зарубежья.- Для будущих сотрудников гостиниц важно знание иностранных языков, обладание отличными коммуникативными навыками, умение расположить к себе потенциального клиента, а также предлагать услуги отеля и даже оказывать первую помощь, - сказала главный эксперт площадки «Администрирование отелей» Нина Лавренко.Сложно представить туризм без развитой сферы общепита. Одной из самых многочисленных по количеству участников стало «Поварское дело».- Из 35 лучших студентов этого направления со всей Ростовской области на конкурсный отбор прошли только 10. Ребята работали в две смены в течение трех дней. Они выполняли в условиях ограниченного времени задания различных модулей по приготовлению основных блюд, закусок, соусов, паштетов, салатов и десертов, - сообщила главный эксперт Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Ирина Сазонова.РЕМОНТ ТЕХНИКИ И АВТОМОБИЛЕЙВпервые в Ростовской области в рамках регионального этапа WorldSkills Russia 2021 прошли соревнования по «Кузовному ремонту автомобилей».- Новую компетенцию ввели, чтобы продвигать это направление в регионе, - рассказывает преподаватель Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Александр Губкин. – Свои силы в «Кузовном ремонте» пробовали шесть учащихся средних специальных учебных заведений. Мы рассчитываем на то, что в следующем году участников будет гораздо больше. Интерес выпускников школ к техническими профессиям возрастет, ведь потребность в этих специалистах сейчас высока. Профессия автослесаря сейчас актуальна, как никогда.СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГОБудущие спасатели из Новочеркасска, Таганрога и Шахт соревновались в пожарной и высотной подготовках, а также в работах по эвакуации людей.- Участники из шести команд должны показать, как выполнять спасательные работы правильно и оперативно. Все это прописано в стандартах WorldSkills, - говорит главный эксперт площадки «Спасательных работ» Денис Плечиков. - В экстренных условиях зачастую люди об этом забывают. Но ценой малейшей ошибки может стать человеческая жизнь. Победителем регионального этапа станет команда, которая лучше всех справится с заданиями, допустив меньше всего ошибок.ПОЗДРАВЛЯЕМ!Победители регионального чемпионата WorldSkills*В компетенции «Ресторанный сервис» золото – у Андрея Ремезова.В компетенции «Геопространственные технологии» лучшими стали новочеркасцы: команда Ангелины Осадченко и Андрея Передереева.В компетенции «Администрирование отеля» первое место – у Влады Власовой.В компетенции «Графический дизайн» лучшей в области стала Эллина Балтаева.В компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» победил студент Егор Чебоненко.В компетенции «Парик-махерское искусство» Виктория Самохина отмечена медальоном.В компетенции «Поварское дело» бронзовая медаль – у Анны Черепановой. В компетенции «Экспедирование грузов» серебряным призёром стал Александр Конарев.В компетенции «Кузовной ремонт» серебряной медалью награждён Илгар Ханов, а золотой - Умид Мустафаев.В компетенции «Спасательные работы» победила команда НКПТиУ:1. Максим Скорик2. Давид Погосян3. Анна Кулешова4. Алексей Егоров5. Юрий СторчиловВторое место у команды НКПТиУ:1. Артем Зинковский2. Даниил Федоров3. Алексей Сыпко4. Артём Кучма5. Ирины ГончарВ рамках чемпионата удалось отличиться и преподавательскому составу: Ольга Владимировна Иванкова завоевала золото в компетенции «Парикмахерское искусство» (категория «Навыки мудрых»).Ученики школ казачьей столицы готовились на базе НКПТиУ и показали достойные результаты в «Геопространственных технологиях». Победителями стали представители школы №14 , команда в составе Анны Кондратенко и Никиты Токарева.По компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» лучшим стал ученик школы №2 Ярослав Кузнецов.На правах рекламы.