Погода в Ростове-на-Дону на 4 марта 2021: синоптики обещают потепление

В Ростове-на-Дону может потеплеть до плюс семи градусов. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Ростове-на-Дону на 4 марта 2021: публикуем прогноз. В ростовском Гидрометцентре сообщили, что в донской столице ожидается небольшое потепление.

Температура воздуха ночью составит минус три — минус пять градусов. В ночное время и утром на дорогах гололедица. Днем столбик термометра может достигать плюс пять — плюс семь градусов. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду.

По Ростовской области ночью местами пройдут мокрый снег и снег. В отдельных районах ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра может снизиться до минус пяти градусов, при прояснениях — до минус восьми градусов. Днем потеплеет до плюс двух — плюс семи градусов.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.