Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 марта 2021: более 1,5 тысячи дончан остаются в больнице

Жертвами коронавируса стали еще 29 дончан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 94 человека. В Ростовской области, в том числе в донской столице, выявили еще 277 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 73 874.

Положительные тесты на ковид получили жители 45 городов и районов области. Среди новых зараженных 32,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 33,2% заболевших от 46 до 65 лет. 18,8% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 5,8% — старше 80 лет, 9,7% — дети.

Лечение в стационарах проходят 1 584 пациентов. 19 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 122 заболевших — на неинвазивной ИВЛ.

Новые случаи зарегистрированы в 45 городах и районах области. Фото: правительство РО.

Скончались 29 пациентов с ковидом. Среди них 16 женщин в возрасте от 69 до 90 лет и 13 мужчина от 52 до 89 лет. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 3 158 человек.

За сутки от коронавируса вылечились 302 человека. За все время выздоровели 64 393 пациента.