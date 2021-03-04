Почему из кранов ростовчан побежала зеленая вода: причину назвал ростовский ученый

Ученый рассказал, почему ухудшилось качество воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях сотни ростовчан пожаловались, что из кранов бежит зеленая вода с неприятным запахом. Ситуация такая в Ростове-на-Дону происходит не впервые, но обычно летом. Кандидат биологических наук, научный сотрудник Южного научного центра РАН Галина Ковалева рассказала, что произошло с водой, и что теперь делать.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВОДОЕМЕ?

Качество воды из крана периодически ухудшается из-за «цветения» Таганрогского залива. Например, летом водоем окрашивается в зеленый цвет из-за сине-зеленых водорослей. Зимой и весной в заливе размножаются так называемые диатомовые водоросли. Из-за них вода обычно становится буровато-коричневой.

— Обильное развитие водорослей осложняет работу фильтров на водопроводных станциях. Фильтры быстро забиваются, а водоросли начинают разлагаться. Продукты разложения загрязняют водоем, — поясняет Галина Ковалева.

Неприятный запах у воды появляется из-за одорантов — продуктов метаболизма водорослей. Когда водоросли отмирают, концентрация одорантов в воде возрастает в несколько раз. Обычно водоросли разлагаются, а вода становится вонючей летом и осенью. Но в этом году процесс ускорился из-за изменений в Таганрогском заливе.

Жители пожаловались, что вода приобрела подозрительные цвет и запах. Фото: vk.com/rostovnadonu

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ОБМЕЛЕНИЕ ДОНА?

В последние годы в Таганрогском заливе отмечаются скачки солености. Как говорит ученый, соленая вода приходит в залив из Азовского моря. Еще одна причина — маловодность Дона. Проще говоря, вода в заливе меньше разбавляется пресной водой.

При этом в Таганрогском заливе обитают пресноводные виды водорослей. Они просто не могут выжить в такой среде.

— Физиология этих видов не приспособлена к обитанию в соленой воде. Эпизодические скачки солености в преддельтовом районе Таганрогского залива тоже могут приводить к массовой гибели водорослей. Происходит разрушение клеток и, как следствие, выделяют одорирующие вещества, — рассказывает эксперт.

ОТВЕТ ПРИРОДЫ

По словам Галины Витальевны, эффективных методов борьбы с «цветением» воды пока не придумали. Но главное, размножение водорослей — лишь реакция природы на вмешательство человека. «Цветение» помогает водоемам справиться с загрязнениями.

— Массовое развитие микроводорослей — естественный способ утилизировать избыточные биогенные вещества в воде. Зарегулирование рек, заиливание русел, сброс загрязненных вод только усиливают масштабы и длительность «цветения», — комментирует собеседница.

А ЧТО С ЗАПАХОМ?

Неприятный запах можно устранить технически. Самый эффективный метод — дезодорация воды с помощью активированного угля.

Как рассказали в «Ростовводоканале», эту технологию запустят в середине марта. Пока же чтобы улучшить качество воды, специалисты меняют дозировки реагентов на очистных. Фильтры промывают дополнительно.

— Качество подаваемой в сеть воды контролируется лабораторией ежечасно, отбираются сотни проб. По результатам исследований питьевая вода на выходе из очистных сооружений соответствует нормам и требованиям СанПиН, — говорится в сообщении организации.

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