Мастер зверской красоты и дегустатор шашлыка: какую работу предлагают ростовчанам

Работа может быть и вкусной, и денежной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В детстве мы все с восхищением смотрим на родителей, хотим им подражать во всем и часто даже работать там же. Побывать у родителей на работе, это как попасть на остров сокровищ и даже лучше. Но с каждым прожитым годом кругозор расширяется, интересы меняются, появляются новые реалии, а с ними - и новые профессии. Бывают и такие экзотические вакансии, которые могут удивить даже бывалого. Изучив рынок вакансий мы отыскали те, о которых вряд ли мечтали вчерашние школьники.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧИСТКЕ ЗУБОВ

И не надейтесь, что утром придет специалист по чистке зубов, разгонит лень и сделает всю работу за вас. Такая услуга доступна только для братьев наших меньших. Именно так, с юмором, салон красоты для животных подошел к поиску грумера. Эта профессия довольно востребована и включает гораздо более широкий спектр услуг. В обязанности грумера входит проведение водных процедур, стрижка и даже окрашивание шерсти, уход за когтями и чистка зубов животных. В Интернете можно встретить и другой вариант наименования вакансии — мастер зверской красоты.

Цена вопроса: 30 тысяч рублей.

ДЕГУСТАТОР ШАШЛЫКА

Работа мечты - облизнулись любители вкусно поесть и красиво поговорить.

- Ваши обязанности - тестировать продукцию и кайфовать от своей профессии, - заявлено в тексте вакансии.

Это же идеальный работодатель! Может, так оно и есть. Но на деле к обязанностям дегустатора добавляется еще целый букет из рабочих блюд: умело вести соцсети, общаться с подписчиками и решать спорные вопросы.

Цена вопроса: по договоренности.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Неужели появился тренер, который научит специалистов выкладываться по максимуму, теперь народ перестанет работать спустя рукава и всегда будет на высоте? Здесь уже работодатели размечтались.

Но нет. Спускаемся с высоты на землю: это вакансия в центре охраны труда и пожарной безопасности. Профессия подразумевает проведение практических занятий на реальной высоте с использованием страховочных канатов, карабинов и прочей экипировки.

Цена вопроса: оплата за занятие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Представляете, как сидите за чашкой пряного кофе в кафе на берегу мурлычущего океана, перед вами — ноутбук, и вы увлеченно пишите, пишите, пишите, а потом просыпаетесь и вспоминаете, что вы не просто писатель, а технический писатель. Конечно, в отпуске и технический писатель может ощутить себя создателем бестселлера, а в Ростове-на-Дону придется все-таки поработать над инструкциями и паспортами.

Цена вопроса: от 30 до 40 тысяч рублей.

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