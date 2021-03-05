Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 марта 2021: число зараженных дончан перевалило за 74 тысячи

Жертвами инфекции стали 22 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 106 человек. В Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразился еще 271 житель. Общее число инфицированных достигло 74 145.

Новые случаи заражения выявили в 35 городах и районах области. 31% зараженных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,7% — от 46 до 65 лет. 17,3% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 8,9% - старше 80 лет, 4,1% - дети.

В стационарах находятся 1 577 заболевших. Состояние 18 пациентов оценивается как тяжелое — они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. На неинвазивных ИВЛ — 120 человек.

Подтвердилась смерть 22 инфицированных. Среди них 11 женщин в возрасте от 46 до 84 лет. Скончались 11 мужчин от 52 до 95 лет. Кроме ковида у них были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами коронавируса стали 3 180 человек.

За сутки от опасной инфекции вылечились 311 жителей. За весь период выздоровели 64 704 человека.

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