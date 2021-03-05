Как не оказаться 8 марта у разбитого корыта и с ведром ключей

Топ сказочно-необычных подарков на 8 марта, которые можно купить в Ростове-на-Дону Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ростовские мужчины в стремлении произвести впечатление на любимую, нередко покупают дорогие и необычные подарки. И хотя кто-то и ограничится роскошной цветочной композицией или скромным букетом из трех тюльпанов, подарочной картой, духами или сковородкой, есть и другие рыцари, готовые подойти к подарку с фантазией. Правда, раскошелиться придется явно не меньше.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ростов» изучил, какие презенты к 8 марта можно встретить на досках бесплатных объявлений в Ростове.

25 КИЛО НАДЕЖДЫ

Не можете подобрать ключ к сердцу любимой женщины? А консервативные приемы ухаживания за девушкой не работают? Но при этом ваша избранница не обделена чувством юмора? Тогда этот подарок для нее — полное ведро ключей, самых настоящих, времен СССР. Итого - 25 кило надежды рассмешить обойдутся вам в 4 000 рублей.

ТОМ КРУЗ ИЛИ ЭКЗОТИКА

есть и другой вариант - автографы красавчиков Тома Круза или Криштиану Роналду, - каждый стоит 7000 рублей. Или вот д домашние животные: енот или хорек — чем не подарок. Они обойдутся любителям диковинных презентов в 15 тысяч рублей.

Правда, в поисках оригинального подарка есть риск забрести в гремучие дебри, так и не став рыцарем дамы сердца.

«У РАЗБИТОГО КОРЫТА»

Каждая девочка, читая сказки, хочет быть прекрасной, как Шамаханская Царица, самоотверженной, как Герда, умной, как Мальвина. Вряд ли найдется та, которая с удовольствием примерила бы образ старухи у разбитого корыта. Однако в интернете можно найти и очень экстравагантный вариант подарка на 8 марта: деревянное корыто начала двадцатого века. Мужчины, будьте осторожны: заманчивая цена в 1500 рублей и красивые слова «крепкое корыто говорит о крепком хозяйстве» не гарантируют того, что у разбитого корыта не окажетесь вы.

«СВЕТ, МОЙ ЗЕРКАЛЬЦЕ»

Для любителей антиквариата и старины на бесплатных досках объявлений в Ростове-на-Дону есть, где разгуляться — тут и ретро украшения, и дореволюционные серьги, и старинная посуда. Вот, например, в числе предложений - антикварное зеркало в резной раме стоимостью 18 000 рублей. Девушки оживились, мужчины приуныли. Не надо печалиться, такой подарок явно приглянется далеко не каждой. И, если старинное зеркало в классическом стиле не вписывается в интерьер, то у поверьте в - современном ювелирном магазине обязательно найдется то, что будет просто потрясающе смотреться на шее или ручке вашей любимой.

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