Дону – равные права: парламентарии заявили, что наша река должна иметь такую же поддержку, как Байкал и Волга

Парламентарии обсудили проблемы, связанные с Доном и Донским бассейном. Фото: пресс-служба ЗС РО

Дон – одна из крупнейших рек на юге страны. Ее протяженность – 1 870 километров. Это гордость нашего региона, его главная артерия. К сожалению, экологическое состояние реки в удручающем состоянии. Именно этой важной проблеме было посвящено заседание, в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания Ростовской области и представители думы Волгоградской области.

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Для Ростовской области проблемы реки Дон и Цимлянского водохранилища кричащие, - заявил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он аргументированно объяснил, с чем это связано.

- Мы находимся на территории, где завершается течение реки Дон, и все проблемы, созданные в тех четырнадцати регионах, которые предшествуют Ростовской области, уже суммировано приходят на нашу землю, - сообщил главный спикер парламента.

Александр Ищенко отметил, что без помощи федерального центра регион не сможет решить эту проблему. Первая причина в том, что реки находятся в федеральной собственности.

- Во-вторых, должны быть заинтересованы все регионы, которые либо пользуются водами реки Дон, либо питают ее бассейн своими малыми реками, - продолжил свое выступление Александр Валентинович.

Спикер донского парламента напомнил, что совместная работа Ростовской и Волгоградской областей в этом ключе ведется давно.

О проблемах, связанных с Доном, губернатор в августе прошлого года доложил президенту Владимиру Путину.

А уже в сентябре Законодательное собрание Ростовской области обратилось к парламентам 13-ти регионов Донского бассейна с просьбой разработать региональные программы по экологической реабилитации реки Дон.

Депутаты в субъектах Федерации поддержали инициативу коллег.

КУРС НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Были предложены комплексные мероприятия, направленные на снижение антропогенной нагрузки.

Они включают в себя модернизацию и строительство очистных сооружений сточных вод, строительство ливневой канализации крупных населенных пунктов, реконструкцию, ремонт и ликвидацию гидротехнических сооружений, биомелиорацию Дона и Цимлянского водохранилища растительноядными видами рыб, а также расчистку и экологическую реабилитацию малых рек.

- Наша сегодняшняя встреча – это оценка позиций всех 13-ти субъектов Федерации, которые прислали нам свои ответы. Их мы будем уже очно обсуждать в ходе Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Мы хотим, чтобы все регионы Юга страны обратились к правительству с предложением разработать федеральную программу поддержки реки Дон и, самое главное, выделить средства на ее финансирование. Это колоссальные ресурсы, - прокомментировал Александр Валентинович.

Он отметил, что речь идет не об одном миллиарде, а о десятках миллиардов рублей.

- И это задача не только и даже не столько областных органов власти, поскольку это общефедеральная задача. Мы видим, как успешно реализуются программы поддержки озера Байкал и реки Волги. Мы считаем, что Дон имеет полное право на такую же поддержку со стороны не только федерального центра, но и тех регионов нашей страны, которые пользуются его водными ресурсами, - подчеркнул Александр Ищенко.

Результатом заседания совместной рабочей группы парламентов Ростовской и Волгоградской областей стало решение о подготовке обращения к Правительству и Федеральному Собранию РФ о необходимости разработки и принятия государственной программы, направленной на комплексное оздоровление и развитие Дона и водных объектов донского бассейна. Документ вынесут на рассмотрение на XXXIV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая пройдет в мае 2021 года.

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