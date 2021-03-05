Пухлый мальчик с мишками на портфеле: каким был в детстве Баста — биография, фото

Учителя запомнили Василия пухленьким милым мальчиком. Фото:Александр ГЛУЗ, instagram.com/bastaakanoggano/

Каким был в детстве Баста — биография, фото. Каким был рэпер в том время, когда его знали еще только как Василия Вакуленко — мы собрали воспоминания школьных учителей, друзей и самого исполнителя.

ПАРОДИРОВАЛ ЗВЕЗД И УЧИТЕЛЕЙ

Учителя вспоминают, что способности Василия с цене были видны еще в школе. Он ходил в музыкальную школу, хорошо играл на баяне, мог с лету повторить любую мелодию на пианино. А вот школу мальчик не жаловал — на уроки чаще ходил, когда вызывали родителей. Зато любил самодеятельность, всегда был в первых рядах на концертах и КВН. Например, пародировал известных артистов и даже учителей.

— В классе седьмом Василий и его брат пародировали Аллу Пугачеву и тогдашнего ее возлюбленного Владимира Кузьмина. Пели песню «Две звезды». Нахохотались мы тогда от души. Однажды пришли как-то ко мне и говорят: «Можно мы на учителей пародию сделаем?». Я согласилась, Вася шутил не обидно, по-доброму, — вспоминала его учительница Альвина Александровна.

В детстве Василий Вакуленко был спокойным и тихим мальчиком. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

Вася старался выделиться среди сверстников и внешне. Учителя вспоминают, что он вешал на рюкзак плюшевых медведей, носил штаны задом наперед и расписывал вещи. Все проделки прощались пухлому мальчику с игрушками на портфеле.

ОДНА ПЯТЕРКА — ПО ПЕНИЮ

В аттестате за девятый класс у Василия почти по всем предметам тройки. И лишь одна пятерка — за пение. Тем не менее педагоги говорят, что он все схватывал на лету, любил выступать возле доски, открыто выражал и отстаивал свою точку зрения. Однажды даже поспорил с учителем биологии о теории Дарвина.

— Мало кто знает, но Вася до девятого класса хотел быть священником. У него был свой духовник, а еще он пел в церковном хоре. Помню, у нас с ним на биологии еще спор возник о происхождении человека. Не согласен он был с теорией Дарвина, что человек от обезьяны произошел. И доказывал, как умел, — рассказывала учительница химии и биологии Марина Ефремова.

В школе сохранилась лишь одна фотография Василия. Фото: архив школы.

УШЕЛ ИЗ ШКОЛЫ

Одиннадцать классов Баста так и не закончил. После девятого Василий так увлекся музыкой, что и вовсе перестал посещать школу. Увещевания педагогов на него уже не действовали — мальчик начал следовать своей цели, не думая ни о чем другом.

— Всегда был тихим и спокойным. Учился средне, много времени уделял музыке. А потом как бомба замедленного действия — раз и взрыв! — говорят педагоги.

В школе говорят, что Баста мог неделями не приходить в школу. Позже он забрал документы и перевелся в музыкальное училище.

В аттестате за девятый класс у Вакуленко только одна пятерка - по пению. Фото: архив школы

ИЗ ТЯЖЕЛЫХ 90-Х В УСПЕШНЫЕ 2000-Е

В училище Баста поступил на дирижерское отделение. Но и с карьерой дирижера не сложилось — из учебного заведения его отчислили за неуспеваемость. В 1996 году он взял себе псевдоним Баста Хрю и написал первую песню «Мой город». Его взяли в группу «Психолирик», из которой позже и вырос популярный коллектив «Каста».

Позже Баста пишет песню «Моя игра», которая и прославила его сначала на весь город, а позже — на всю страну. Василию тогда было всего 18 лет. В это же время у него начинаются проблемы с наркотиками.

Василий Вакуленко с другом в 1995 году. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

— Могу только сказать, что 1997 — 1998 — года безнадежности. Она ощущалась везде. У меня мама, которая закончила МГУ с красным дипломом, продавала на рынке йогурты. Папу сбила машина, его спасли, но стал инвалидом. Мне не нравилось, как я себя чувствовал в этом мире, — рассказывал Вакуленко в одном из интервью.

Баста и сейчас навещает любимых учителей. Фото: архив школы.

В 2003 году Баста навсегда завязал с запрещенными веществами. А его треки, которые Баста записывал в студии своего друга Жоры, попали к Богдану Титомиру. Он сначала хотел купить песни перспективного музыканта, но тот ответил отказом. Тогда Титомир пригласил будущую звезду в Москву. С этого момента и начинается восхождение Басты на музыкальный Олимп.

Сейчас в брутальном мужчине с татуировками уже сложно узнать пухленького мальчика с игрушками на рюкзаке. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

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