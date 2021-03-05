Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 9 марта 2021: что изменится

Послабления начнут действовать уже на следующей неделе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 9 марта 2021: рассказываем, что изменится. Распоряжение о послаблениях подписал губернатор Василий Голубев.

Со следующей недели возобновляется амбулаторная помощь для всех пациентов. На прием к врачу можно будет записаться дистанционно. На 50 процентов будут заполнять койки для плановой стационарной помощи. Это касается дневного стационара, сестринского ухода и паллиативной помощи. В полном объеме будут оказывать помощь пациентам, которые нуждаются в курсовом и программном лечении, а также высокотехнологической медпомощи.

Послабления затронут и спортивные мероприятия. На 50 процентов разрешили заполнять места не только во время профессиональных соревнований, но физкультурных мероприятий.

Кроме того, будет снят особый санитарный режим в девяти территориях: Гуково, Зверево, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Обливском, Ремонтненском, Тарасовском и Тацинском районах.

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