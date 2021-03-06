Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 марта 2021: число зараженных дончан приближается к 74,65 тысячи

За сутки жертвами коронавируса стали 18 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 106 человек. Всего в Ростовской области выявили 273 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 74 418.

Положительные тесты на коронавирус получили жители 36 городов и районов области. 30% новых зараженных — от 18 до 45 лет, 37% — от 46 до 65%. 20,5% заболевших — от 66 до 79 лет, 7,4% — старше 80 лет, 5,1% — дети.

В стационарах проходят лечение 1 589 инфицированных. 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии — на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 117 человек подключены к неинвазивным ИВЛ.

За сутки от коронавируса скончались 18 человек. Это девять женщин в возрасте от 48 до 93 лет и девять мужчин — от 30 84 лет. У них были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами ковида стали 3 198 человек.

Вылечились от инфекции еще 314 жителей. С начала пандемии выздоровели 65 018 пациентов.

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