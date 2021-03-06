Погода в Ростове-на-Дону на 6 марта 2021: дожди и снег обрушатся на донскую столицу

В Ростове снова ожидается снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 6 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского Гидрометцентра, в субботу ожидаются осадки и сильный ветер.

Ночью температура составит плюс один — плюс три градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс пяти — плюс семи градусов. Однако во второй половине дня может похолодать до плюс двух градусов. Пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Скорость ветра составит 6 — 11 метро в секунду. Порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду.

Ночью в большинстве районов ожидаются небольшие дождь и мокрый снег. Температура — минус один — плюс четыре градуса. Днем потеплеет до плюс пяти градусов, осадки местами могут усилиться. В отдельных районах мокрый снег может налипать на проводах и деревьях. Ночью и утром туман, гололед. Ветер может достигать 6 — 11 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

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