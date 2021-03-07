Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 марта 2021: число зараженных дончан перевалило за 74,5 тысячи

Жертвами коронавируса за сутки стали 20 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост зараженных за сутки составил 104 человека. По Ростовской области коронавирусом заразились еще 270 человек. Общее число инфицированных составило 74 688.

За сутки выздоровели 306 заболевших. С начала пандемии вылечились 65 324 человека.

Случаи заражения выявили в 39 городах и районах области. Среди новых инфицированных 31,5% — в возрасте от 18 до 45 лет, 41,8% - от 46 до 65 лет, 16,3% - пенсионеры от 66 до 79 лет. 6,7% заболевших - старше 80 лет, 3,7% - дети.

В настоящее время в больницах находятся 1 599 пациентов с ковидом. 21 из них — в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 119 человек подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 20 человек. Это 11 женщин в возрасте от 50 до 84 лет и девять мужчин от 57 до 88 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За весь период пандемии жертвами вируса стали 32 218 человек.