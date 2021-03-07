Погода в Ростове-на-Дону на 7 марта 2021: ураганный ветер прогнозируют синоптики

Скорость ветра может достигать 15 - 18 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 7 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в городе снова ожидаются осадки.

Ночью пройдет мокрый снег. Днем серьезных осадков не предвидится. В ночное время температура воздуха составит минус четыре — плюс шесть градусов, днем — плюс один — плюс три градуса. Скорость ветра может достигать 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

В Ростовской области в большинстве районов ночью и утром пройдуи умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Кроме того, снег может налипать на проводах и деревьях. Днем серьезных осадков не ожидается. Столбик термометра ночью покажет минус два — минус семь градусов, днем — минус два — плюс три градуса, по югу — плюс шесть.