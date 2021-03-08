Коронавирус в Ростове-на-Дону на 8 марта 2021: выздоровели еще 297 дончан

В больницах остаются 1 602 дончан с ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших составил 272 человек. По Ростовской коронавирусом заразились 271 жителя. Общее число инфицированных составило 74 960.

За сутки от ковида вылечились 297 дончан. С начала пандемии выздоровели 65 621 человек.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 38 городах и районах. Десять зараженных выявили в Красносулинском районе, по девять — в Таганроге и Кагальницком районе.

Новые случаи зарегистрированы в 38 городах и районах области. Фото: donland.ru.

29,8% заболевших - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% - от 46 до 65 лет. 23,5% инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,6% - старше 80 лет, 6,3% - дети.

В больницах остаются 1 602 пациента с ковидом. 22 из них находятся в тяжелом состоянии — на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. К неинвазивным аппаратам ИВЛ подключены 129 человек.

Подтвердилась смерть от коронавируса 19 человек. Это 67-летняя и 80-летняя женщины. С начала пандемии жертвами стали 3 220 жителей.