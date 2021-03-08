Новости в Ростове-на-Дону на 8 марта 2021: задержан зампрокурора Таганрога, Настя Ивлеева запустит салют в парке Левобережном

Рассказываем главные новости Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости в Ростове-на-Дону на 8 марта 2021: главные события. «Комсомольская правда-Ростов» рассказываем, что случилось в донской столице и Ростовской области за минувшие сутки.

Заместителя прокурора Таганрога задержали по подозрению в передаче взятки. Во время проверки прокуратура выявила нарушения в деятельности местного предпринимателя. По данным следственного управления СКР по области, бизнесмен решил заплатить зампрокурору 100 тысяч рублей, чтобы уйти от ответственности. Во время передачи взятки сотрудники ФСБ задержали подозреваемых.

Ковидный госпиталь ростовской областной клинической больницы сократили вдвое. Так, из 400 коек для зараженных в медучреждении оставили 200. Связано такое решение с уменьшение число зараженных в Ростовской области. При этом в 2021 году в больнице планируют увеличить число квот на оказание высокотехнологической помощи почти до восьми тысяч.

Блогер Настя Ивлеева организует праздничный салют в Ростове-на-Дону. По ее словам, это будет подарок для подписчиков в честь тридцатилетия. Фейерверк будет запущен в 21:30 в парке Левобережном. Кроме ростова салюты будут организованы еще в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сахалине, Казани, Красноярске и Екатеринбурге.

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