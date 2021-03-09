Коронавирус в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021: вылечились еще 295 дончан

Жертвами коронавируса за сутки стали семь человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 101 человек. По Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились еще 268 человек. Общее число инфицированных составило 75 228.

По данным на 9 марта, выздоровели еще 295 человек. С начала пандемии от ковида вылечились 65 916 жителей.

Новые случаи заражения выявили в 35 городах и районах области. Среди новых заболевших 27,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,2% - от 46 до 65 лет. 19,8% зараженных – пенсионеры от 66 до 79 лет, 5,6% - старше 80 лет, 7,5% - дети.

Новые случаи заражения ковидом выявили в 35 городах и районах области. Фото: donland.ru/

В ковидных госпиталях остаются 1 603 человека. 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 141 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ.

От коронавируса скончались семь человек. Это 64-летняя и 72-летняя женщины и пять мужчин — в возрасте от 44 до 94 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Общее число жертв коронавируса выросло до 3 227.