Что случилось с памятником Гулливеру в Ростове-на-Дону: скульптура пропала много лет назад

Сейчас люди по-прежнему любят фотографироваться рядом с Гулливером. Фото: vk.com/rostovnadonu

Памятник Гулливеру в Ростове-на-Дону: что случилось с известной скульптурой. В 80-е годы прошлого столетия пятиметровый персонаж из книги Свифта находился в парке имении Островского. В 2000-е гигантская фигура постоянно переезжала, а потом и вовсе пропала. Рассказываем, где сейчас полюбившаяся горожанам и гостям донской столицы скульптура.

Напомним, Гулливера поставили возле детской железной дороги в парке Островского в 1980 году. В 90-е здесь появился вещевой рынок, а скульптура стала его символом. Возле скульптуры любили играть дети, фотографии с ней сохранились во многих семейных архивах.

В середине 2000-х торговцы переехали на стадион «Труд». С собой они прихватили Гулливера, который к тому моменту уже стал символом рынка. Никому другому скульптура оказалась не нужна. Она не была объектом культурного наследия и не числилась в реестре городских памятников. Когда стадион начали ремонтировать, Гулливер "уехал" и оттуда.

«Комсомольская правда-Ростов» выяснила, что сейчас памятник находится в селе Кагальник Азовского района. Гулливер чудом сохранился. Его «спас» местный житель Юрий Петренко.

— Я увидел скульптуру в пункте приема металлолома. Решил его выкупить и привести в порядок. Зачем? Чтобы порадовать местных детей, вот и все, — прокомментировал Юрий Михайлович.

Мужчина за свой счет починил и покрасил скульптуру. Ее поставили возле одной из туристических баз. Сейчас с Гулливером, как прежде, фотографируются взрослые и дети — жители Кагальника и туристы. Люди говорят, что выглядит знаменитый великан сейчас как новенький.

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