Пес его знает: кто в ответе за бездомных собак на улицах Ростова-на-Дону

Жители Ростова снова жалуются на стаи бездомных животных и требуют "принять меры". Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Ростова снова жалуются на стаи бездомных животных и требуют "принять меры". Продолжается спор между теми, кто хочет решить проблему бездомных животных цивилизованным способом, и теми, кто выступает за уничтожение животных.

ПОЧТИ 500 СООБЩЕНИЙ

Так, на Каменке (площадь Второй Пятилетки) жители недовольны гуляющими стаями бездомных собак. Они считают их опасными и просят городские власти решить проблему. Обращение было опубликовано на портале «Благоустройство города» и собрало почти 500 сообщений от ростовчан.

Как выяснилось, администрация города в курсе происходящего, но просит жителей подробнее сообщать о местах скопления таких агрессивных стай бездомных собак. Так проще их выявлять и отлавливать.

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ

В частности, и.о. директора Департамента ЖКХ Ростова-на-Дону Роман Морозов рассказал в эфире радио «КП» о том, что работа по созданию нового Центра безнадзорных животных уже началась.

- На сегодняшний день определено место для приюта, — говорит Роман Николаевич, — это пять гектаров земли в районе Ростовского моря за новым ЖК. Мы изучили опыт других городов и точно теперь понимаем, каким должен быть этот Центр. Сейчас идет работа по созданию проекто-сметной документации.

Роман Морозов рассказал, что сегодня отлов таких животных осуществляется по заявкам, затем собаку привозят в ЦБЖ, чипируют, вакцинируют, а после, если особь не агрессивна выпускают обратно в естественную среду. Если же пес сохраняет агрессивное поведение и потенциально опасен, его содержат в приюте. На каждую отловленную собаку есть карточка. Только на отлов животных в 2021 году выделено из городского бюджета, по словам чиновника, три миллиона рублей. А на содержание 1 200 голов животных - более 65 миллионов рублей.

НАЛОГ НА ПИТОМЦА

Волонтеры — зоозащитники считают, что не все решают деньги. Нужна и информационная поддержка. Илья Нурутдинов руководитель приюта уверен, что есть специалисты — ветеринары, готовые работать с этой категорией животных бесплатно, а вот рассказать о них зачастую некому.

- Надо рассказывать о том, как обстоит дело сегодня с безнадзорными животными, — говорит Илья. — Просвещать людей. Тогда они проникаются этой проблемой. И чаще забирают таких собак или кошек себе. В разных странах по разному решают эту проблему. Есть и такие, где введен налог на домашнего питомца, чтобы воспитывать ответственность владельца. Нужно исполнять законодательство и помогать тем, кто безвозмездно помогает брошенным животным.

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