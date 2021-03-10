Дорого-богато: Почем дворцы в Ростове-на-Дону

Роскошь идет всем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Объявления о продаже шикарных двухуровневых квартир и дворцов — для большинства лишь картинная галерея. Одни черпают вдохновение, другие ругают владельцев элитного жилья и удивляются, откуда деньги на невиданную роскошь. Тем временем, рынок премиум-класса пополняется и продолжает поражать воображение народа. Корреспондент «Комсомолки» подобрал топ-3 самых дорогих дворца Ростовской области.

ХАМАМ И БИЛЬЯРДНАЯ ЗА 130 МЛН РУБЛЕЙ

Бассейн, хамам, бильярдная. Две тысячи квадратных метра комфорта обойдутся в 130 миллионов рублей. В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону растянулась роскошная двухуровневая резиденция. Все спальни обставлены изысканной мебелью в классическом стиле и продуманы до мелочей, в каждой — собственная гардеробная и ванная. На цокольном этаже расположены помещения для персонала с отдельным входом и дополнительной кухней.

- В отдельный блок отнесена зона отдыха и SPA: бассейн, хамам и бильярдная. Помещения мансардного этажа готовы для обустройства спортивного зала и домашнего кинотеатра, - рассказывают в агентстве элитной недвижимости.

Система безопасности и охрана, широкая гостевая парковка — приятные бонусы, входящие в стоимость дворца.

СВОЙ КИНОЗАЛ И ВИНОТЕКА

Кинозал, винотека, прачечная. Так, 520 квадратных метров роскошного минимализма стоят 100 млн рублей. Двухэтажное домовладение с большими витражами и открытыми террасами расположилось в Аксае. Коттедж построен в современном стиле: архитектура и дизайн интерьера выдержаны в стиле лофт и минимализм. Кинозал и винотека, кабинет и три детские комнаты, бойлерная и прачечная, - все зоны обустроены для комфортной жизни и работы.

- Во время проведения строительных и отделочных работ были задействованы качественные и дорогостоящие материалы от ведущих европейских марок. Напольное покрытие - испанский керамогранит. В декоре стен использованы мрамор, оникс, стабилизационный мох. Кухня с островом изготовлена по индивидуальному заказу под стиль дома, полностью оснащена встроенной бытовой техникой, - так с любовью к своему дорогому детищу описывают дом собственники.

БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ И ВЕРАНДА

Баня, бассейн с подогревом, большая веранда: цена вопроса — 93 миллиона рублей. За забором из сорока сосен в поселке близ Батайска скрылся от посторонних глаз престижный коттедж площадью 300 квадратных метров.

- На территории баня на дровах из сруба, большая веранда и мангал. Бассейн может использоваться круглый год: обогрев воды до 32 градусов даже зимой. Фильтрация воды - без хлора, - уверяет собственник загородного домовладения.

Первоклассные материалы, кирпич ручной формовки, натуральная черепица, - все выполнено в духе «дорого-богато» и со знатным размахом: комнаты с отдельными гардеробными и санузлами.

Рынок престижной недвижимости богат во всех смыслах, роскошно обставленные коттеджи манят, цены на них слепят, а локации домов самые разнообразные. Обеспеченные люди все чаще предпочитают покупать жилье подальше от городской суеты, в окрестностях и тихих районах города. Большинство же эксклюзивных предложений сосредоточено в Западном жилом массиве и Аксайском районе.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.