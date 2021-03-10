Жизнь без фильтров: блогер-тракторист зарабатывает миллионы, показывая жизнь на селе без прикрас

Виктор (справа) вместе с товарищем на рабочем месте. Фото: личный архив героев

В последнее время в соцсетях наметился новый тренд: пользователям, насытившимся липсинками и забавными видео-однодневками, захотелось чего-то свежего, настоящего, самобытного. Людям стало интересно наблюдать за жизнью, а не игрой. Жизнь без фильтров, но в том и ценность, разворачивается на экранах смартфонов. Люди самых разных профессий честно рассказывают о себе, подкупают прямолинейностью и добротой.

Тракто блогер ласково называет Кирюхой. Фото: Личный архив героя публикации

ГЕРОЙ ИЗ НАРОДА

Герои из народа, с земными и немодными среди молодежи профессиями, рассказывают так, что даже та самая незаинтересованная аудитория подписывается, следит и ждет новых видео.

Так случилось и с трактористом из Ростовской области, Виктором Беловым. После 30 лет работы механизатором он проснулся знаменитым. Сейчас канал тракториста смотрят и обсуждают как по всей России: соседние регионы, Сибирь и Московская область, - так и за границей: Мордовия, Словакия, Украина и Казахстан. С некоторыми подписчиками у Виктора завязалась настоящая дружба вне интернета. А за пять лет его YouTube-канал привлек 8,5 тысяч подписчиков, видео же в сумме набрали более 2,5 миллионов просмотров.

- Началось все с просьбы сына снимать видео в полях, а дома - как кино показывать, - говорит Виктор. - Сенокос, подготовка к сезону, пашня полей и даже дорога домой, - все подряд попадало в кадр. - Не отключал камеру, даже в экстренных случаях, когда в срочном порядке ремонтировал технику прямо в поле. Так с этого в 2016 году и начался мой блог. Поначалу YouTube-канал вел сын, а потом я и сам втянулся.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Когда-то больше половины населения страны трудилось в деревнях. Город переманил людей, теперь сельская жизнь — что-то диковинное. В хуторах остается мало молодежи, большинство — переселенцы, а ведь не задумываются, что и здесь можно достойно зарабатывать, быть уважаемым человеком и счастливым семьянином.

В советские времена узнай — никто бы не поверил, что так будет. А сейчас зрители следят за работой тракториста и дивятся.

- Сколько себя помню — всегда тянулся к сельской жизни, русским полям, тяжелой технике, - вспоминает собеседник. - Воспитывал меня отчим, тракторист. Так что, можно сказать, это наше семейное дело. С детства я бегал на поля, отчим катал на комбайне. Уже в 13 лет, пацаненком, помогал в колхозе, самостоятельно работал на тракторе.

В комментариях под видео Виктору пишут: «Смотрю и вспоминаю, когда у нас колхоз был. Запах сена. Его не спутать ни с чем. Хорошие времена были».

- А я так отвечу: у меня хорошая жизнь и не заканчивалась, я этим и по сей день живу, - улыбается он.

С любимой супругой. Фото: Личный архив героя публикации

ТРАКТОР НАЗВАЛ КИРЮХОЙ

К своему блогу Виктор относится так же, как к жизни: ведет просто и с любовью, без прикрас, но получается все равно колоритно. Многие его слова становятся крылатыми.

Однажды Виктор в сердцах назвал старую косилку убийцей тракториста, а подписчикам понравилось, подхватили выражение. Участок пахоты он по-домашнему называет огородом, железного коня по-дружески — Кирюхой. Этим и подкупает как коллег-механизаторов, так и людей, далеких от деревенской жизни и тяжелой техники.

- Дядя Витя, уважаю тебя очень сильно, смотришь за техникой — глаз радуется. Чистота и порядок, - пишет юная подписчица Алина.

Даже кабина трактора у Виктора — загляденье. Уютно и ничего лишнего: вишневого цвета шторы обрамляют лобовое стекло, новый коврик у ног, плед — его дала жена, и набор для срочного ремонта в поле.

НА УЛИЦАХ УЖЕ УЗНАЮТ

По словам Виктора, настоящий аншлаг получил ролик, где он, общаясь с коллегами, сердито выкрикивает: «Снова таксисты влазят в рацию!». После этого посыпались вопросы: Почему вы друг друга слышите?

- Не все знают, что у трактористов тоже есть рация, - объясняет он. - Она нужна для удобства общения, чтобы во время работы в поле не отвлекаться на мобильный телефон. Мы советуемся, быстро решаем возникающие вопросы: например, по какой диагонали кому идти, - и пошутить можем и удачи пожелать. Частенько бывает, что нехотя мы становимся слушателями переговоров таксистов, а они — наших.

Но сколько бы сил сельхозработники ни вкладывали в свое любимое дело, оно не всегда отвечает взаимностью. Фермерское хозяйство — сезонный бизнес, во многом зависящий от причуд природы.

- В этом году богатый урожай ждать не приходится, - рассказывает тракторист, - ожидаем раза в два меньше, чем в прошлом. Озимка пострадала из-за отсутствия дождей осенью.

Несмотря на риски и тяжелый труд, Виктор Белов не спешит уезжать из хутора или менять работу механизатора: уж больно прикипел он к родине и гордится профессией.

- Однажды в Волгодонске ко мне подошел мальчонка и спросил: «Это вы Виктор Белов? Мы с папой смотрим ваши видео». Сказать, что мне было приятно — ничего не сказать. Я и не думал, что меня будут узнавать на улицах, - разулыбался блогер.

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