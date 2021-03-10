«Талисман удачи и достатка»: Счастливую купюру по цене квартиры продают в Ростове-на-Дону

Денежный талисман ростовчанин оценил в два миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Блошиные рынки и бабушкины сундуки — кладезь пылесборников для одних, но представляют исключительную ценность для других. Вещи, которые передаются из поколения в поколение, - свидетели жизни, о которой мы можем только читать книги и смотреть кино. Именно поэтому зачастую можно столкнуться с необоснованно высокими ценами на предметы старины.

На ростовских интернет-площадках продается множество бесценных вещей, но нередко - только с точки зрения памяти. На то, что дорого сердцу, формируется произвольная ценовая политика. Порой удивляешься фантазии и предприимчивости русского народа. Например, в одном из объявлений 1-долларовую купюру оценили в 2 миллиона рублей.

- Двадцать лет в одних руках, талисман удачи и достатка. Обмен на авто! - пишет «долларовый» продавец.

Или вот на продажу выставлена банкнота номиналом 5 рублей 1909 года выпуска. Автор объявления оценил ее в пять миллионов рублей. Данная купюра выпускалась во времена Николая II. Звучит впечатляюще, но не для знатоков.

Корреспондент «КП» отправилась с фотографиями из объявления в магазин нумизматики для объективной оценки стоимости выставленной банкноты.

- Данная банкнота не представляет интереса для коллекционеров, так как практически ничего не стоит. А в таком состоянии можно выручить не более 100 рублей. Нам не надо, - дают оценку в антикварном магазине.

И, к слову, это не единственный случай, когда валюту царских времен выставляют по цене автомобиля или квартиры. От 500 тысяч рублей до 1 миллиона просят за 25-рублевую банкноту 1909 года выпуска, причем сами продавцы явно не коллекционеры. В объявлении они уверенно пишут, что купюра выпускалась во времена Александра III, потому что на лицевой стороне изображен император. На самом же деле банкноты отпечатались 20 лет спустя.

Эксперты говорят, что не обязательно быть ценителем старины, чтобы раскусить дилетанта, достаточно — знание истории.

На вопрос корреспондента «КП», чем обусловлена такая завышенная цена на банкноты, почти все продавцы как один ответили: «Досталось по наследству, другой такой нет». Это верно, другой такой нет. У них. А вот у коллекционеров — предостаточно.

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