Эксперты: коррупцию победить невозможно, но ее необходимо профилактировать

Коррупцию победить невозможно, но ее необходимо профилактировать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ростовская область вошла в список регионов России с самым большим числом выявленных случаев взяточничества в 2020 году. Первое место у Москвы. Наш ближайший сосед Краснодарский край уместился на шестой строчке рейтинга.

НЕ ВЗЯТОЧНИКОВ МНОГО, ИХ ХОРОШО ВЫЯВЛЯЮТ

Олег Дереза — уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе знаком с делами о взяточничестве, предприниматели приходят к нему в том числе и с жалобами о вымогательстве. К этому рейтингу у него отношение спокойное.

- Мы на 8 месте по выявляемости взяточников, - рассказал спикер в эфире радио "КП". - Но мы и по численности среди регионов России, кажется, тоже на восьмом. Это нормально. Лично я, когда эту нвоость услышал, первое впечатление — значит правоохранительные органы хорошо работают.

Олег Дереза уверен, что коррупция, так или иначе пристусвует во многих сферах деятельности и не бывает более честных регионов, или менее честных профессий. Нужна профилактика таких правонарушений.

НУЖНЫ ЖЕСТКИЕ ПРИГОВОРЫ

Старший инспектор отдела процессуального контроля регионального Управления Следственного комитета Александр Яковлев считает, что говорить о полном искоренении коррупции и преждевременно и не совсем верно.

- Минимизировать - да, победить — нет, — говорит Яковлев. — Цель закона о противодействии коррупции не столько провозгласить какие-то новые нормы права, сколько привлечь к борьбе с коррупцией иные органы и усилить профилактическую работу.

В ЧИСЛЕ ПРИЧИН - НЕДОВЕРИЕ ЧИНОВНИКАМ

Психолог Полина Шаповалова рассказала в эфире о причинах, которые подталкивают нас к взяточничеству. Среди них недоверие к чиновникам, медикам или полицейским и элементарное незнание своих прав и возможностей. Часто то, за что мы готовы платить можно сделать и бесплатно.

По мнению Александра Яковлева, чтобы минимизировать коррупционные случаи нужны жесткие приговоры по таким делам и информирование о таких приговорах, чтобы люди понимали меру своей ответственности.

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