Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 марта 2021: скончались 13 зараженных дончан

Новые случаи выявили в 44 городах и районах области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 98 человек. В Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом за сутки заразились еще 258 человек. Общее число заболевших достигло 75748.

За последние сутки от ковида вылечились 289 жителей. За весь период в области выздоровели 66478 дончан.

Положительные тесты на коронавирус получили жители 44 городов и районов области. Среди новых заболевших 26,7 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,0 % - от 46 до 65 лет. 22,5 % инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет, 5,4 % - старше 80 лет, 5,4 % - дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1679 пациентов. Состояние 24 оценивается как тяжелое — они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 134 человека находятся на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 13 дончан. Среди них семь женщин в возрасте от 60 до 85 лет и шесть мужчин от 66 до 82 лет. У всех скончавшихся были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. Жертвами ковида за сутки стали 3 242 человека.