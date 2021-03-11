Ростовский «меценат» из 1990-х снова в суде: скандально известного бизнесмена обвинили в обмане погорельцев с «Театралки»

Бизнесмен уже отбывал срок за мошеннические действия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону прокуратура направила в суд дело директора компании «Линия защиты» Константина Назаряна (имя изменено). 69-летний предприниматель, как считают следователи, обманным путем получил от нескольких ростовских погорельцев довольно крупную сумму. Константин Назарян скандально прославился в 1990-е. Его не раз судили за мошенничество. А он, в свою очередь, заявлял о том, что давал крупные взятки почти всем местным крупным чиновникам и силовикам – от губернатора до прокурора.

Константин Назарян некоторое время скрывался от следствия, был объявлен в розыск, его имущество арестовали по решению суда. Задержали директора «Линии защиты», когда он вновь оказался в Ростове. Свою вину мужчина признал. Потерпевшие – несколько владельцев домов, сгоревших во время масштабного пожара в 2017 году за Театральной площадью – будут выступать истцами.

ГНУЛ СВОЮ «ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ»

Компания «Линия защиты», которой управлял Константин Назарян, специализировалась на услугах в области права. По крайней мере, такое направление деятельности значилось в официальных документа. Компания заключила с несколькими собственниками пострадавшего от пожара жилья договор на возмездное оказание юруслуг. В соглашениях говорилось, что «Линия защиты» должна была помочь погорельцам с сопровождением при получении социальной поддержки, доплат и другой финансовой помощи. Проще говоря, погорельцам обещали ускорить получение выплат, которые и так им были положены. Всего за услуги ростовчане заплатили 236 тысяч рублей. Выплаты от государства погорельцы получили, но без помощи «Линии защиты». А Константин Назарян не стал возвращать средства и, как утверждают следователи, перестал выходить на связь. Обманутые ростовчане, поняв, что их облапошили, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

ЭХО ИЗ 1990-Х

Любопытно, что подобные ловкие финты Константин Назарян показывал еще 1990-х. Правда, совсем в других масштабах. Во второй половине «лихих годов» его обвинили в присвоении четырех миллиардов (!) рублей. Этой явно неординарной личности были посвящены десятки публикаций в местной прессе. Начинал Константин Назарян как обычный участковый одного из райотделов МВД. Потом учредил свою фирму с довольно объемным спектром деятельности. Развил весьма широкую спонсорскую деятельность. Предприниматель спонсировал силовиков – дарил им оргтехнику, которая в те годы была не таким обычным делом, как сегодня. Благодаря этому оказался вхож во многие кабинеты. На одном из конкурсов получил звание «Меценат Дона».

Когда выяснилось, что не все в его делах чисто и бескорыстно, против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Констатин Назарян в ответ обнародовал свой скандально знаменитый «список 93-х». Бизнесмен утверждал, что потратил на взятки чиновникам и силовикам 6 миллиардов рублей. В его списке были почти все первые лица региона, прокуроры, милиционеры и судьи. Генпрокуратора направила в Ростовскую область спецкоманду, чтобы разобраться в ситуации. В итоге только один из участников списка – высокопоставленный милиционер – стал фигурантом уголовного дела.

Криминальных же подвигов самого «мецената» тогда набралось на тридцать с лишним томов уголовного дела. Уже находясь в тюрьме Константин Назарян принес публичные извинения тогдашнему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» заместитель прокурора Ростова Александр Жаков, ведомство провело проверку, на основании собранных прокуратурой материалов в отношении ранее неоднократно судимого за мошенничество директора юридической фирмы «Линия защиты» было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Потерпевшие признаны гражданскими истцами.

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