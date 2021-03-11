Стали известны улицы Ростова-на-Дону, которые отремонтируют до конца года

В порядок до конца года приведут шестнадцать улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год с зимой уходят и дороги. На многих участках спешить на работу и домой просто не получается: ухабы тормозят движение, и, как следствие, автомобили выстраиваются в стройные ряды пробок. От отсутствия качественных дорог страдают не только удаленные районы, но и центр города, где дорожное полотно разбито. Маршрут построен, а ты попробуй доберись.

Возмущенные граждане пишут городским властям, требуют ремонта и развития дорожных сетей. Одновременно с этими негодующими обращениями в интернете появляются видеоролики, в которых ростовчане жалуются на уже производящийся ремонт дорог. Дело в том, что горожане стали свидетелями латания дорожного полотна и укладки асфальта в непогоду: снег и дождь дорожным работникам ни по чем.

- В зимний период работы по текущему ремонту дорог выполняются горячей литой смесью, технология укладки которой позволяет без предварительной подготовки работать в неблагоприятных условиях с температурой воздуха до -10 градусов, - поясняют в Администрации города Ростова-на-Дону.

Ямочный ремонт горячими смесями будет выполняться вплоть до конца марта. По словам дорожных работников, такая технология позволяет быстро восстанавливать проезжие части без парализации движения транспорта.

С наступлением благоприятных погодных условий будет произведен ремонт целого ряда дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в частности, в порядок до конца года приведут шестнадцать улиц.

В список не попали все проблемные участки города, однако свои наблюдения с указанием дорог в плачевном состоянии можно оставлять в соцсетях и на официальных аккаунтах властей города.

КОНКРЕТНО

Карта ремонта дорог на 2021 год

ул. М.Нагибина (от ул. Текучева — ул. Плиева).

ул. Всесоюзная (ул. Портовая — ул. Всесоюзная, дом №166, ул. Портовая — ул. Малиновского).

пер. Халтуринский (ул. Мечникова — ул. Малюгиной).

ул. Раздорская (ул. Казахская — ул. Фурмановская).

ул. Казахская (ул. Чистопольская — пер. Беломорский).

ул. Фурмановская (ул. Плиева — ул. Раздорская).

ул. Нариманова (ул. Погодина — пер. Марксистский, пр. М. Нагибина — ул. Мартовицкого).

пер. Силикатный (ул. Разина — ул. Некрасовская).

ул. Некрасовская (пер. Силикатный — ул. Майкопская).

ул. Майкопская (ул. Некрасовская — ул. Майкопская, дом №17).

ул. Мадояна (ул. Доватора — ул. Малаховская).

ул. Оганова (ул. Особенная — ул. Таганрогская).

ул. Мечникова (пр. Буденновский — пер. Доломановский).

пер. Доломановский (ул. Текучева — ул. Мечникова)

ул. Вавилова (пр. Королева — ул. Таганрогская, ул. Дачная — ул. Шеболдаева).

ул. Шеболдаева (ул. Вавилова — пл. 2-й пятилетки).

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.