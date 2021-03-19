В Ростовской области запускают маршрут «Вкусное путешествие»

Фото: Ресторан Feola’s kitchen&wine

3 апреля всех желающих приглашают отправиться в большое «Вкусное путешествие для гурманов» по Таганрогу. В программе тура посещение интересных тематических кафе-ресторанов города – ресторана грузинской кухни «Кеци», ресторана «Feola’s Kitchen & Wine» и многих других, а также дегустация вина от Азовской частной винодельни.

Фото: Ресторан Feola’s kitchen&wine

Участники смогут познакомиться с Европейским кварталом в Таганроге, услышать рассказ об известнейшей кондитерской Ростовской области, попробовать пирожные, десерты и фирменный молочный коктейль!

Фото: Ресторан грузинской кухни «Кеци»

А еще всех желающих ждет незабываемая встреча с самыми прекрасными животными – лошадьми в конноспортивном клубе «Голден хорс». Можно будет покормить лошадей, погладить, сделать селфи и получить заряд положительной энергии. И даже примерить на себя роль наездника!

Попасть на экскурсию очень легко – в 7:56 из Ростова в Таганрог отправляется скоростной электропоезд.

Уточнить все подробности и записаться на экскурсию можно по ссылке: https://skppk.ru/ekskursii/vkusnoe-puteshestvie-dlya-gurmanov