Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 марта 2021: тестирование выявило инфекцию у 243 человек

В стационарах проходят лечение более 1600 пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост пациентов с положительным тестом на коронавирус за сутки составил 98 человек. В Ростовской области, в том числе донской столице, коронавирусом заразились 243 жителя региона. С начала пандемии число инфицированных достигло 76 240.

За сутки от ковида вылечились 349 человек. За все время с начала пандемии — более 67 тысяч жителей области.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 37 городах и районах. Среди заболевших 30,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% - от 46 до 65 лет, 22,2% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 8,2% - дети.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 648 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 19 человек. 143 госпитализированных подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть от ковида 22 инфицированных. Среди них 11 женщин в возрасте от 30 до 90 лет. Еще 11 жертв — мужчины от 35 до 86 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. С начала пандемии от коронавируса в Ростовской области скончались 3282 человека.

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