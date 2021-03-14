Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 марта 2021: скончались 25 зараженных дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 246 человек
Фото: "КП" Архив
В Ростове-на-Дону прирост зараженных составляет 98 человек.
В Ростовской области, в том числе в донской столице, заразились еще 246 жителей. Общее число зараженных составляет 76 486. За сутки от ковида вылечились 348 пациентов. За весь период пандемии выздоровели 67 516 человек.
Случаи заражения выявили в 32 городах и районах Ростовской области. Среди новых инфицированных 30,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 41,1% - от 46 до 65 лет. 15,4% зараженных - пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,1% - старше 80 лет, 6,5% - дети.
В ковидных госпиталях остаются 1 686 пациентов. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое - эти люди подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 132 человека находятся на неинвазивных ИВЛ.
Подтвердилась смерть 25 зараженных. Это девять женщин от 51 до 81 года и 16 мужчин от 55 до 83 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 3 307 дончан.
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