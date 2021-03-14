Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 марта 2021: затор на Каменке

Основные транспортные магистрали Ростова 14 марта относительно свободны.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 марта 2021: ситуация на дорогах. Рассказываем, какие участки лучше объехать прямо сейчас.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» в центральных районах Ростова отсутствуют сильные заторы. На улице Большой Садовой поток довольно плотный, пробки возникают на перекрестке Садовая/Ворошиловский и на подъезде к Театральной площади. На улице Театральной пробка возникла в районе пересечения с Пушкинской.
Сложная дорожная ситуация – в районе Каменки. Скопление автомобилей наблюдается на улице Немировича-Данченко, на транспортном кольце на площади 2-й пятилетки и на улице Шеболдаева. Автомобили стоят в пробке на улице Калитвинской от Шеболдаева до Немировича-Данченко.
Как и в субботу затор возник на проспекте Королева: на подъеме к улице Вавилова транспорт движется с минимальной скоростью.
Главная транспортная магистраль на Западном – проспект Стачки – практически свободен.
Движение затруднено в районе Змиевской балки по направлению к центру Ростова. Сразу же после серпантина дорога относительно свободна.
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