Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 марта 2021: число зараженных перевалило за 76,5 тысячи

За сутки от коронавируса умер один человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 100 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились 245 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 76 731.

По данным на 15 марта, выздоровели еще 352 пациента. Всего от ковида вылечились 67868 человек.

Положительные тесты на коронавирус получили жители 32 городов и районов области. Среди новых заболевших 31% - в возрасте от 18 до 45 лет; 38,4% - от 46 до 65 лет. 17,5% инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет, 10,2% - старше 80 лет, 2,9% - дети.

В ковидных госпиталяъ находятся 1694 зараженных. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое — эти люди подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 121 пациент — на неинвазивных ИВЛ.

От ковида скончался 83-летний мужчина. У пожилого человека было заболевание сердечно-сосудистой системы с осложнениями. С начала пандемии жертвами опасной инфекции стали 3308 жителей Ростовской области.