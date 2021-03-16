Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 марта 2021: зараженных выявили в 37 городах и районах области

За сутки от коронавируса скончались семь человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 102 человека. По Ростовской области, в том числе и в донской столице, коронавирусом заболели еще 248 человек. Общее число инфицированных достигло 76 979.

За сутки от ковида вылечились 350 пациентов. За все время пандемии выздоровели 68218 человек.

Новые случаи заражения выявили в 37 городах и районах Ростовской области. Среди инфицированных 23,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 35,9% - от 46 до 65 лет. 25,8% зараженных - от 66 до 79 лет; 7,7% - старше 80 лет; 6,8% - дети.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1719 зараженных. 27 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивных аппаратах исксственной вентиляции легких. 114 — на неинвазивных ИВЛ.

За сутки скончались семь зараженных. Это пять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и двое мужчин 79 и 81 лет. С начала пандемии жертвами ковида стали 3 315 зараженных.