«До свидания склад, привет, ноготочки!»: бывший кладовщик зарабатывает на маникюре по 100 тысяч в месяц

Супруги Денис и Надежда зарабатывают на жизнь тем, что делают маникюр. Фото: аккаунт Дениса Головко в "Инстаграме"

Денис Головко, а для клиенток просто Денчик, выбрал не совсем обычный для мужчины профессиональный путь. 26-летний житель донской столицы раньше работал на элеваторе, потом - менеджером по продажам донецкого трикотажа, затем - риаэлтором и кладовщиком на складе с чаями. Но ни одна из этих специальностей не приносила морального и материального удовлетворения.

- У некоторых женщин мужья, которые не приносят деньги, становятся бывшими. А у некоторых начинают что-то делать. Я оказался из таких. Моя жена, Надя, делает маникюр. И вот как-то я подошел к ней и говорю: «А научи-ка и меня», - так для Денчика стартовала новая полоса в жизни.

ПРОЩАЙТЕ, КОРОБКИ С ЧАЕМ!

На обучение у него ушло пару месяцев. В это период мужчина не бросал работу на складе. Днем – коробки с чаем, а вечером – ноготочки.

Вначале Денис брал с клиенток чисто символическую плату, а когда понял, что набил руку, стал повышать ценник на свои услуги.

- И когда первый раз заработал за день две тысячи рублей, а кладовщиком за день выходило всего 785 рублей, я сразу сказал: «До свидания, склад, привет, ноготочки!». Я в такой азарт вошел. Просто впахивал. Тогда же я понял, что быть мастером ногтевого сервиса намного сложнее, чем работать на элеваторе, - рассказал Денис.

Денис пилит ноготочки вот уже полтора года. Клиентов он и супруга принимают у себя. Раньше, до самоизоляции, пара снимала студию в центре Ростова.

- А потом поняли, что дома намного удобнее, не надо утром и вечером никуда ехать, - говорит Денчик.

Мужчина не скрывает, что изначально дамы к нему шли с опаской.

- Приходилось часто слышать фразу: «Интересно было на вас посмотреть». Кто-то присылал вначале ко мне своих подруг, так сказать, - пушечное мясо. На приятельницах смотрели качество моих работ, а потом уже сами отправлялись ко мне, - продолжает Денис.

За этот маникюр Денису смело можно ставить пять с плюсом. Фото: официальный аккаунт Дениса Голвоко в "Инстаграме"

«ХОТЯТ ПОРЖАТЬ»

По словам мастера, клиентки приходят к нему не только за красивыми ноготочками, но и за шутками.

- Хотят поржать – записываются ко мне. Вы знаете, многие из женщин вначале делали маникюр у моей Надюшки, так вот, на тот момент все они такие аристократки были. А когда попали ко мне, начали так отжигать! - улыбается мастер маникюра.

Самая любимая клиентка Дениса – его жена. И она же – самая нелюбимая одновременно.

- Если что-то сделаю не так, начинает критиковать. Я бешусь, но и учусь в это же время, - рассказывает ростовчанин.

Сейчас, говорит Денис, у него прям волна беременных клиенток.

- Вот почти все - в положении. Причем, мамочками собираются стать впервые. К этому девчонки подходят очень ответственно, просят делать очень-очень короткие ноготочки, под мясо состригать. Привыкают к такому дизайну, пока в положении. Ногти убирают из-за того, что боятся поцарапать будущую ляльку, - делится тонкостями работы мужчина.

Отметим, что цена на услуги Дениса - не самая низкая на рынке. Маникюр стоит вдвое дороже, чем у многих мастеров. Но, несмотря на прайс, недостатка в клиентках ни у Дениса, ни у его супруги нет.

КРУТОЙ БЛОГ

Помимо сарафанного радио отлично работает и страница в Инстаграме. Кстати, на нее подписаны 94 тысячи человек! И это все – не боты, а живые люди. Денис рассказал, как удалось стать не только отличным мастером маникюра, но и успешным блогером.

- Страница посвящена нашей с женой профессиональной деятельности. Однажды Надюха сняла смешное видео про работу. Я лег спать, а через пару часов она будит меня и говорит, что ролик разлетелся по сети как горячие пирожки! Его взяли даже группы с миллионами пользоватлями. Так, за одну ночь на наш аккаунт подписались 20 тысяч человек, - продолжает Денис.

С тех пор количество подписчиков только увеличивается. Блог Денчика читают даже в Бразилии.

- Иногда бразильцы мне пишут в директ, но я не понимаю, что именно, - делится ростовчанин.

Мастер маникюра отмечает, что людям нравятся смешные жизненные видео. Но, обязательное условие, – чтобы ситуация не была постановочной. Помимо маникюра Денис зарабатывает и на рекламе в своем Инстаграме.

- У меня хорошо продвигаются товары для мастеров ногтевого сервиса. А вот одежда – не очень, - рассказывает мужчина.

Еще один источник дохода – обучение маникюру. Курсы он проводит как в живую, так и в режиме онлайн. В целом, мужчина не жалуется на доход. Говорит, что в месяц можно спокойно заработать сто тысяч рублей. Возвращаться на склад, конечно, мастер ногтевого сервиса уже не собирается. Но работу эту считает по-прежнему женской.

- Я даже в шутку говорю, что меня надо с 8 Марта тоже поздравлять, - отметил Денис.

Делать маникюр Дениса научила жена. Фото: официальный аккаунт Дениса Головко в "Инстаграме"

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