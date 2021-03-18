Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 марта 2021: врачи не смогли спасти девять человек

За сутки коронавирусом заразился 241 дончанин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 95 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом заразился 241 житель. Общее число инфицированных достигло 77 466.

За сутки выздоровели 349 заражённых. С начала пандемии от ковида вылечились 68913 пациентов.

Положительные тесты на коронавирус получили жители 46 городов и районов. Среди них 30,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 33,7% - от 46 до 65 лет. 21,6% заболевших - это пенсионеры от 66 до 79 лет; 9,5% - старше 80 лет; 4,9% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 660 пациентов. 31 заражённый находятся на инвазивным аппарате искусственной вентиляции лёгких. 121 человек подключен к неинвазивным ИВЛ.

От коронавируса скончались девять заболевших. Это пять женщин в возрасте от 38 до 86 лет и четыре мужчины - от 62 до 77 лет. Все они страдали от хронических сопутствующих заболеваний.

За все время жертвами ковида стали 3329 человек.