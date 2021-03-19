Ростовские школьники изобрели «велонавигатор»

Семейная велопрогулка в большом городе может стать доброй традицией, но отнюдь не безопасной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый год с наступлением весны ростовчане, ведущие активный образ жизни, с воодушевлением пересаживаются на велосипеды и сталкиваются с одной и той же проблемой: существующие велодорожки в городе нуждаются в основательной доработке. Особенно животрепещущей эта тема оказалась для семей с детьми. Семейная велопрогулка в большом городе может стать доброй традицией, но отнюдь не безопасной.

Жители донской столицы ждут новых решений и возможностей прокатиться по выделенной дорожке, без угрозы столкновения с проезжающими или припаркованными автомобилями, без необходимости выезда на тротуары. Создание проектов велодорожек и комфортной инфраструктуры — процесс длительный и дорогостоящий.

Тем временем, ростовские ученики санаторной школы-интерната №28 в рамках конкурса «Большие вызовы» разработали устройство, которое прокладывает велосипедные маршруты. Дмитрий Калашников, Максим Турбанов и Антон Лапочкин изобрели аналог навигационных систем для автомобилистов, только выстраивающий удобные и интересные маршруты для велосипедных прогулок по Ростову-на-Дону.

- Пользователь устройства может прокладывать свои маршруты и участвовать в формировании веломаршрутной карты города, - рассказали юные ученые. - Наш проект может быть полезен не только велосипедистам, но и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, проект ребят стал победителем в категории «Умный город и безопасность».

Совсем юные, но очень талантливые ребята рассчитывают, что он не только поможет организовать семейный отдых на велосипедах, но и привлечь внимание властей к теме улучшения инфраструктуры для велосипедистов.

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