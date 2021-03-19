Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 марта 2021: скончались 28 зараженных

Жертвами ковида стали 28 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших — 91 человек. По Ростовской области коронавирусом заразились 240 жителей. Общее число инфицированных достигло 77 706.

Новые случаи заражения выявили в 40 городах и районах. Среди пациентов 30,5% - люди молодого и среднего возраста — 18 до 45 лет. 33,3% заболевших - от 46 до 65 лет. 21,7% инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет; 5% - старше 80 лет; 9,5% - дети.

В больницах проходят лечение 1644 зараженных. 30 человек в тяжелом состоянии подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 108 — на неинвазивных ИВЛ.

За последние сутки скончались 28 человек с ковидом. Это 15 пожилых женщин — возрасте от 60 до 90 лет и 13 мужчин — от 63 88 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 3357 человек.

Выздоровели еще 274 заболевших. Всего от опасной инфекции вылечились 69187 человек.