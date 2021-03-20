Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 марта 2021: число зараженных дончан приближается к 78 тысячам

Жертвами коронавируса стали 12 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 96 человек. Всего по Ростовской области коронавирусом заразились 242 жителя. Общее число инфицированных достигло 77 948.

За сутки от коронавируса вылечились 270 человек. С начала пандемии выздоровели 69 457 пациентов.

Случаи заражения выявили в 38 городах и районах области. Среди новых заболевших 35,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 36,8% - от 46 до 65 лет. 16,5% - от 66 до 79 лет; 5% - старше 80 лет; 5,8% - дети.

Лечение в ковидных госпиталях проходит 1 691 зараженных. Из них 24 находятся в тяжело состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. К неинвазивным ИВЛ подключены 120 человек.

Подтвердилась смерть еще 12 заболевших. Это восемь женщин в возрасте от 56 до 89 лет и четверо мужчин от 67 до 87 лет. У всех диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами вируса стали 3369 жителей.