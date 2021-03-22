«Мисс Следствие-2021»: определилась тройка финалисток

Голосовать за красавиц можно до конца марта. Фото: СУ СК России по РО.

В марте «КП – Ростов-на-Дону» проводит весенний конкурс. Четырнадцать обезоруживающих своей красотой сотрудниц Следственного комитета России по Ростовской области борются за право получить титул самой прекрасной. На данный момент уже определилась тройка лидеров в гонке за звание самой обаятельной и привлекательной.

Офелия Чернышова. Фото: СУ СК России по РО.

С отрывом в две тысячи покоренных «сердечек» вырвалась Офелия Чернышова, девушка, в которой прекрасно и особенно все, начиная от имени и заканчивая проницательным взглядом теплых карих глаз. У самого очаровательного следователя из Батайска свой метод, она доходит до самой сути вещей.

По словам Офелии, одинаковых уголовных дел не бывает, работа заставляет становиться специалистом во многих сферах деятельности. За возможность развиваться, с каждым днем становиться лучшей версией себя и полюбила работу следователя обворожительная Офелия. Стойкость характера и доброе сердце помогают девушке в погонах делать жизнь окружающих людей безопасней.

Екатерина Чижик. Фото: СУ СК России по РО.

Тысячи читателей «Комсомолки» не смогли остаться равнодушными к воплощению женственности и красоты, которые сочетаются в другой участницы нашего конкурса Екатерине Чижик. За утонченностью и нежностью следователя из Ростова-на-Дону стоит твердость духа и убежденность в том, что дело ее жизни способно изменить мир к лучшему.

- Мне хотелось заниматься чем-то полезным и значимым, возвращаться домой с ощущением, что ты принесла пользу обществу, что кому-то помогла, защитила в меру своих возможностей, что благодаря твоим стараниям жизнь в городе стала хоть на малость, но спокойнее, - признается Екатерина.

Именно так, с широко открытыми глазами и сердцем и в то же время мужественно выполняет свою работу Екатерина, удивительная девушка, красота души которой действительно способна спасти мир.

Елена Морозова. Фото: СУ СК России по РО.

Более десяти тысяч голосов завоевала следователь из Новочеркасска Елена Морозова, для которой работа – призвание. Это тот случай, когда профессия выбрала человека.

- Мой отец - бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, - рассказывает Елена. - Ежедневные совместные просмотры детективов и чтение аналогичного жанра литературы в родительском доме сделали свое дело. Я приняла решение стать следователем еще в пятом классе. А первая прочитанная мной книга о реальном преступнике – «Серийный убийца: портрет в интерьере» об Андрее Чикатило.

Вот уже пять лет Елена противостоит преступности, и за время своей службы расследовала немало дел, от которых стынет кровь. Бесстрашие, отзывчивость и мягкое сердце Елены-прекрасной вызывают восхищение, и рука невольно тянется оставить голос именно в пользу этой претендентки на победу.

Безусловно, все участницы весеннего конкурса достойны высших наград. И тройка победительниц еще может измениться. Ведь в финал попадут лишь те, кто завоюет наибольшее количество «сердечек». Проголосовать за самую-самую можно до конца марта.

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