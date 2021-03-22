Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 марта 2021: врачи не смогли спасти десять пациентов

Жертвами ковида стали еще 10 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 101 человека. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились 243 жителя. Общее число инфицированных с начала пандемии — 78 432.

За сутки от коронавируса вылечились 249 зараженных. Выздоровели 69 991 человек.

Положительные тесты на ковид получили жители 42 городов и районов Ростовской области. Среди новых заболевших 25,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 43,2% - от 46 до 65 лет.17,3% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 8,2% - пожилые старше 80 лет; 6,2% - несовершеннолетние.

В больницах остается 1801 пациент. На инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 17 человек, на неинвазивных ИВЛ — 129 человек.

За сутки подтвердилась смерть от ковида десяти человек. Это шесть женщин в возрасте от 52 до 92 лет и четыре мужчины от 55 до 80 лет. Люди страдали от сопутствующих хронических заболеваний. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 3 400 человек.