Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 марта 2021: число зараженных дончан перевалило за 78,6 тысячи

Жертвами ковида стали 14 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 96 человек. Всего в Ростовской области выявили 240 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 78 672.

За сутки от ковида вылечились 263 жителя. С начала пандемии выздоровели 70254 человека.

Новые случаи заболевания выявили в 38 городах и районах Ростовской области. Среди зараженных 26,7% — жители в возрасте от 18 до 45 лет. 33,7% инфицированных — люди среднего возраста от 46 до 65 лет. 25,4% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 7,1% - старше 80 лет; 7,1% - несовершеннолетние.

В ковидных госпиталях остаются 1 863 пациента. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 21 человек. На неинвазивных ИВЛ находятся 125 жителей.

Подтвердилась смерть от коронавируса 14 зараженных. Скончались шесть пожилых женщин в возрасте от 70 до 86 лет и восемь мужчин от 60 лет до 81 года. У них были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. Общее число жертв ковида — 3 414 человек.